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柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

染新冠住院370天 德州媽媽終於回家了

編譯組／綜合報導
住院370天的Jazmin Kirkland終於可以出院回家。（Jazmin Kirkland提供）
住院370天的Jazmin Kirkland終於可以出院回家。（Jazmin Kirkland提供）

住在德州北部的Jazmin Kirkland，在2021年8月3日被診斷出罹患新冠肺炎，只是沒想到她竟然花370個日子才能康復出院。她受訪時說，她雖然開心重獲新生，但卻也難過這370天不能和兩歲、七歲和十歲的小孩一起過。

Kirkland在被送到醫院後沒幾天，就因為心臟與肺臟急遽惡化而必須套上呼吸器與葉克膜（ECMO，體外膜氧合系統）。等待換肺的期間是最難熬的，因為免疫系統排斥度過高，導致她幾乎無肺可用，「而我們曾經以為只有換肺才能存活」。

只是 Kirkland沒有放棄，她和家人對這370天的一點點「勝利」都覺得開心。她說，她一直期待能與小孩一道，看著他們嬉鬧、成長，「我想他們想到快瘋了！」雖然小孩還是會來看她，但是她說，沒有地方比家裡更好的了。

另外，Kirkland也感謝一路陪伴的醫護人員，這370天讓她增加了很多朋友，如果不是他們的照顧與鼓勵，她一定撐不到出院。她現在還不能算百分之百正常，但她相信會有那麼一天的。

Kirkland說，她相信神有神的安排，要她留在地球是有原因的，她希望找到答案，為何神願意留她一命，因此她已經越來越有動力，也懂惜福了，因為大家對她的愛的太多了。

德州 新冠肺炎

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