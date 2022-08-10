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洛城肇事釀6死8傷 德州女護士遭控6項謀殺罪

記者丁曙／綜合報導
妮可林頓8日在洛杉磯縣高等法院出庭，她因涉嫌釀成重大撞車事故被控謀殺罪。（法院共享照片）
妮可林頓8日在洛杉磯縣高等法院出庭，她因涉嫌釀成重大撞車事故被控謀殺罪。（法院共享照片）

來自德州休士頓的巡迴註冊女護士林頓（Nicole Linton），因8月4日在洛杉磯縣屬地溫莎山區（Windsor Hills）高速闖紅燈，造成六死八傷的重大慘劇，8日洛杉磯縣地檢署對她提起六項謀殺控罪，以及五項重大車輛過失殺人控罪；保釋金設為900萬元，如果控罪全部成立，她將面臨最高90年無期徒刑。

該案當天過堂，但因被告律師Halim Dhanidina要求有更多時間查看林頓在外州的紀錄，全案將延後至10月展開另一次庭訊。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）8日召開新聞會，指控妮可林頓上周在溫莎山區造成一起致命的多車碰撞事故，被控六項謀殺罪，當時她的時速是90哩。他說：「檢方追究造成六人死亡的車禍肇事者。這起案件將永遠被人們銘記，因為只是在日常生活中毫無意義地失去了這麼多無辜的生命。」他還透露，在大車禍之前，林頓已涉及13起交通事故。

溫莎山車禍現場黑煙升空、火光熊熊、場面慘烈。（視頻分享圖片）
溫莎山車禍現場黑煙升空、火光熊熊、場面慘烈。（視頻分享圖片）

據悉，8月4日，林頓在拉布雷亞大道（La Brea Blvd）上高速行駛時撞上幾輛汽車，引發火災。在車禍中喪生的包括23歲的孕婦Asherey Ryan、以及她11個月大的男嬰和腹中胎兒的父親、也是其男友。另一輛車上也有兩名婦女遇難，目前尚未確定身份。其他六車捲入碰撞，其中包括SUV廂型車中有五人輕傷，以及另一輛車中一名司機受傷。

賈斯康指出，雖然車禍火災現場的殘骸已被清除，交通開始恢復，但對遇難者和受傷者的親友造成災難性的破壞。這不僅是家庭的巨大損失，也是整個社區的巨大損失，他們得知了這場令人難以置信的悲劇，或者觀看了現在廣為流傳的碰撞視頻。我敢肯定，對於那些將永遠受到車禍事件影響的傷亡者的親友們來說，這是一個傷心欲絕的時刻。」

連日來溫莎山車禍現場放滿了鮮花、汽球、蠟燭、圖片，哀悼無辜遇難者。（KTLA圖片...
連日來溫莎山車禍現場放滿了鮮花、汽球、蠟燭、圖片，哀悼無辜遇難者。（KTLA圖片）

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