超級英雄車秀 華裔影星劉思慕現身

劉思慕(右)與海莉艾特維爾(左)和「我的地盤咖啡屋」店主(中)合照。(取材自臉書)

聖安東尼奧名律師亨利(Thomas J. Henry)主辦的超級英雄車秀與動漫展(Superhero Car Show & Comic Con),上周末於福里曼競技場(Freeman Coliseum)舉行,華裔影星劉思慕 (Simu Liu)應邀出席,他並且光顧遠近馳名的「我的地盤咖啡 屋」(Mi Tierra Café)。

亨利律師的這場活動極受德州動漫迷喜愛,展出的車輛都是好萊塢電影 或電視影集中出現過的超級英雄座車,有三位漫威系列電影的演員到場與觀眾見面:大衛鮑提斯塔(Dave Bautista),他在銀河護衛隊(Guardians of the Galaxy)中飾演Drax、海莉艾特維爾(Hayley Atwell),她在美國隊長(Captain America)中飾演特務佩姬卡特(Agent Peggy Carter),以及在尚氣與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)扮演漫威最新超級英雄主角的劉思慕。

6日(周六)晚間劉思慕與艾特維爾突然出現在「我的地盤咖啡屋」,令店主與顧客喜出望外,店主與兩位超級英雄合影後,7日把照片放上商店的臉書網頁,令許多網友驚嘆稱羨,並紛紛轉傳給親友中的超級英雄電影迷。

「我的地盤咖啡屋」相當有名氣,它的地理位置非常突出,歷年來有許多明星名人光顧過,店裡的牆上掛有許多他們光臨時拍下的照片,讓餐廳的名氣傳到千里之外。2020年新冠疫情爆發之前,鄉村音樂明星強帕迪(Jon Pardi)和喬許阿伯特(Josh Abbott)到這裡用餐,他們還即興上台與一個浪人樂團(mariachi group)一起表演,令在場的顧客大樂,另外,聯邦參議員伊莉莎白華倫(Elizabeth Warren)、NBA的洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)、西語裔電視明星馬里奧羅佩茲(Mario Lopez)都曾是這裡的座上貴賓。