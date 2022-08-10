超級英雄車秀 華裔影星劉思慕現身

劉思慕（右）與海莉艾特維爾（左）和「我的地盤咖啡屋」店主（中）合照。（取材自臉書）

聖安東尼奧名律師亨利（Thomas J. Henry）主辦的超級英雄車秀與動漫展（Superhero Car Show & Comic Con），上周末於福里曼競技場（Freeman Coliseum）舉行，華裔影星劉思慕 （Simu Liu）應邀出席，他並且光顧遠近馳名的「我的地盤咖啡 屋」（Mi Tierra Café）。

亨利律師的這場活動極受德州動漫迷喜愛，展出的車輛都是好萊塢電影 或電視影集中出現過的超級英雄座車，有三位漫威系列電影的演員到場與觀眾見面：大衛鮑提斯塔（Dave Bautista），他在銀河護衛隊（Guardians of the Galaxy）中飾演Drax、海莉艾特維爾（Hayley Atwell），她在美國隊長（Captain America）中飾演特務佩姬卡特（Agent Peggy Carter），以及在尚氣與十環傳奇（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）扮演漫威最新超級英雄主角的劉思慕。

6日（周六）晚間劉思慕與艾特維爾突然出現在「我的地盤咖啡屋」，令店主與顧客喜出望外，店主與兩位超級英雄合影後，7日把照片放上商店的臉書網頁，令許多網友驚嘆稱羨，並紛紛轉傳給親友中的超級英雄電影迷。

「我的地盤咖啡屋」相當有名氣，它的地理位置非常突出，歷年來有許多明星名人光顧過，店裡的牆上掛有許多他們光臨時拍下的照片，讓餐廳的名氣傳到千里之外。2020年新冠疫情爆發之前，鄉村音樂明星強帕迪（Jon Pardi）和喬許阿伯特（Josh Abbott）到這裡用餐，他們還即興上台與一個浪人樂團（mariachi group）一起表演，令在場的顧客大樂，另外，聯邦參議員伊莉莎白華倫（Elizabeth Warren）、NBA的洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）、西語裔電視明星馬里奧羅佩茲（Mario Lopez）都曾是這裡的座上貴賓。