達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

來自達拉斯的兩人，因一枚結婚戒指，在佛羅里達海灘牽起難以置信的緣分。

FOX 4電視台報導，來自達拉斯的雷米拉茲（Chris Ramirez），日前在佛羅里達州 海灘遺失戒指，令人驚訝的是，同樣來自達拉斯的達菲（Charlotte Duffey）將其尋獲，物歸原主。而在此之前，兩人只是同樣住在德州 北部的陌生人。

理髮工作室「Revamp Barber Studio」擁有者雷米拉茲，今年6月與擔任造型師妻子全家至佛州 羅德岱堡（Fort Lauderdale）度假。在海灘上，雷米拉茲把戒指取下放在袋中，沒想到戒指從海灘返回度假村時，不知何故遺失。

「我知道找回來的機會渺茫」，雷米拉茲說，當他回到達拉斯時，他將此事告知度假村，希望對方能替他留意，並代為尋找。「他們告訴我，並未收到任何遺失招領，沒想到在電話掛斷前，對方告訴我，有人在海灘上發現一枚戒指」，雷米拉茲說。

撿到戒指的達菲，正巧也在當地渡假。她說，她看見沙子裡有個「閃閃發光的東西」。「我把它撿起來告訴我女兒，說這是結婚戒指，我想知道能不能歸還給所有者。」

在告知度假村說有這枚戒指後，她向他們提供她的資訊。為了讓這枚戒指能回到真正的擁有者手上，達菲計畫將戒指郵寄給能提供她戒指照片，與能描述戒指的人，以證明是戒指的主人。

最終，戒指回到雷米拉茲手上，兩個家庭，也因這枚戒指見了面。雷米拉茲說，他不會再弄丟了。本身為周遊世界人DJ的達菲說，自己永遠不會忘了這次旅行。