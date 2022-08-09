創市300周年委員會 議員賈西亞擔任主席

聖安東尼奧市議會的女議員賈西亞。（https://www.sanantonio.gov/council/d4下載）

聖安東尼奧市議會的女議員賈西 亞(Adriana Rocha Garcia)，被推選為「創市三百周年委員會」主席，開始為2031年的大慶作準備，她表示，不用等到那一年，有些慶祝活動很快就會開始。

其實聖安東尼奧在2018年已經慶祝過三百周年慶(San Antonio tricentennial)，那是紀念「瓦雷洛之聖安東尼奧福傳教堂」(Mission San Antonio de Valero)在1718年5月1日成立的三百周年，那次的慶典還算成功，但因為籌備倉促有些為人詬病之處，特別是2017年12月31日晚的揭幕除夕音樂會，因為所選的領銜樂團REO Speedwagon與演唱的歌曲與德州 沒有太大關連，讓市民覺得興趣缺缺。

這次要慶祝的是聖安東尼奧創市三百周年，1730年西班牙統治者把56名加納利島人(Canary Islanders)遣送到今日的聖安東尼奧殖民，加納利群島位於非洲西北部的大西洋上，那批人經過將近一年的海上旅程，終於在1731年3月9日抵達，接著他們成立了管理單位，並在那年8月1日推選璜里奧戈拉茲(Juan Leal Goraz)擔任市長(alcalde)，那是德克薩斯歷史上第一個民選政府首長。

賈西亞議員得到貝爾縣歷史委員會(Bexar County Historical Commission)主席與多位委員認可，主導2031年的建市三百周年慶祝活動，該會共有15名委員。主席提姆綴福斯(Tim Draves)指出，籌備委員會將與社區團體合作，規劃出具有文化與教育 內涵的活動，吸引市民積極參與，未來八年中會有一系列的展覽與活動，逐漸把熱情導引到2031年的最高潮。