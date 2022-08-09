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警沒收現金 年5000萬 食髓知味

【休士頓訊】
休士頓市警局前偵毒組的哥因斯(Gerald Goines)。（休士頓警局）
休士頓市警局前偵毒組的哥因斯(Gerald Goines)。（休士頓警局）

德州警察可以很輕易的沒收嫌疑者的財產，警政單位並用沒收來的錢作為營運經費。一名休士頓市民六年前遭警察誣陷，他始終未被控罪，但被沒收走的幾千元現金至今尚無著落。

2016年夏季的某一天，湯瑪斯(Andre Thomas)正在睡午覺，突然被一聲轟然巨響驚醒，休士頓市警局偵毒組一批探員用撞擊錘(battering ram)把他家前門衝破，入屋以後小組長哥因斯(Gerald Goines)大聲問湯瑪斯的教子(godson)在哪裡，他們指出他的教子是毒犯。接著警察在他的住宅裡搜查，說是尋找毒品，他家裡的現金都被警察沒收，總數有幾千元。

2019年初偵毒組的另一次行動中，兩位屋主與警察駁火，兩人都被警察格殺，但也有四名警員受傷，包括哥因斯在內，該案由於情節重大引起上級深入調查，發現偵毒組的警員經常撒謊取得搜索令，在強行闖進湯瑪斯住宅前，哥因斯謊稱他曾在那個地址買到毒品。哥因斯目前面臨州級與聯邦級控罪，審判尚未進行。

過去哥因斯辦過的案子都因此被質疑，檢方銷案數十件案子，有五件已被定罪的案子被解除，檢方還在調查其他數百件與哥因斯相關的案子。湯瑪斯始終沒有被檢方控罪，但事隔多年他被沒收的幾千元都還沒歸還給他。

正義研究院(Institute for Justice)的律師磐朱(Arif Panju)指出，德州政府鼓勵地方警政單位沒收嫌疑人的資產，作為另一種懲罰罪犯的方式，久而久之警政單位食髓知味，動不動就沒收錢財，以磐朱的兩位客戶而言，他們帶著4萬2000元現金要去買一部農用機械，途中被哈里斯縣警局(Harris County Sheriff’s Office)警員攔截，警察指稱那是販毒得來的錢，把錢沒收充公，磐朱已為他們提出索賠訴訟。

正義研究院最新資訊指出，德州警政單位每年沒收的錢約有5000萬元，沒收的單位可以留住大部分的錢，以哈里斯縣警局為例，去年把沒收的錢挪用了230萬元，作為警局人員的薪資和加班費。安全專家一向教大眾不要在家裡放現金，免得遭歹徒覬覦，但以磐朱所說的案例，家裡或身上放現金一旦被不肖的警察盯上，可能也會一去不返。

警察 德州 毒品

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