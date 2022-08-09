西南管委會捐款萬元 挺警方改善治安

2022年National Asian Peace Officers Association Training Symposium （NAPOA Training Symposium）8月8日至11日在休士頓 召開。這個以全美各地亞裔 員警的聚會受訓交流、與社區共同尋求進步的大會，是在20多年後重返休士頓舉行。

休士頓警察 局5日上午，於市中心的總局舉行記者會，就此全國大型警務討論活動的多項細節，進行說明與介紹。休士頓西南區管理委員會多年與警方密切合作，這次更特別對此以亞裔員警為主的大會，捐贈了獎學金項目的贊助經費。捐贈支票的儀式一併在記者會中舉行，展現了休市警方、警察基金會及管委會，以及NAPOA大會代表之間的合作情誼。

記者會主要的各方代表包括休士頓警局副局長Ban Tien、西南區管委會主席李雄、NAPOA 總會長Siamone Bangphraxay、休士頓警察基金會的Kelly Wallace。休士頓亞裔社區所熟悉的警方社區連絡專員Don Vo及西南區管委會治安委員會主席Peter Acquaro、經濟委員會主席David Peters、執行官Alice Lee 等都出席記者會。

Ban Tien表示，NAPOA 在休士頓召開期間，除了訓練課程和交流訊息外，休士頓警局身為地主，也要把休士頓的優點及特點介紹出來，以吸引全國更多人到休士頓來加入警界工作，維護各層面的治安工作，保障休士頓的進步繁榮。西南區管委會主席李雄除介紹管委會的服務工作，也感謝警方的辛勤努力；這次西南區管理委員會捐贈1萬元，提供給NAPOA作為會期中的訓練課程獎學金。

來自洛杉磯警局的NAPOA總會長向大家介紹組織結構、目的、及發展，這次將有超過300位由全國各地齊集休士頓的亞裔員警參加大會，加上有些人的親友同行，也將利用時間經過安排行程瞭解休士頓。休士頓警察基金會的Kelly Wallace感謝西南區管委會的慷慨支持，並介紹捐款給基金會的意義及管道。

本次大會三天會期規劃中，包括開放給社區民眾的教育性會程：11日下午1至2時的催化轉化器盜取、犯罪趨勢及防範的主題，由休士頓警局主講；以及11日下午2時15分至3時15分的欺詐及身分盜用的主題，由德州公共安全部主講。

西南區管委會主席李雄曾多次強調，希望以這次大會吸引更多亞裔員警轉職休士頓；警局副局長Ban Tien更表達休士頓警局強烈期待徵召新血，而且徵召細節就在大會活動網站上、會場將有特別安排。Ban Tien也對記者確認了目前休士頓一名警員約需照顧3000名市民的數據，他笑説，所以一定要徵求新血加入，尤其休士頓是多元城市，亞裔員警的參與更具特殊意義。同時具備國土安全訓練及職務內容的Ban Tien更表示，針對此上千人參加的大型警界活動，所有的安全工作將滴水不漏，他及同僚們更對警察和社區的良好互動深具信心。