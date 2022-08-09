我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

台灣之光 喬榮治獲潘文淵研究傑出獎

【休士頓訊】
美國南方衛理公會大學(SMU) 喬榮治冠名講座教授獲頒2022潘文淵研究傑出獎。 （游慧光提供）
美國南方衛理公會大學(SMU) 喬榮治冠名講座教授獲頒2022潘文淵研究傑出獎。 （游慧光提供）

美國南方衛理公會大學(SMU) 喬榮治冠名講座教授獲頒2022潘文淵研究傑出獎殊榮，潘文淵基金會將於9月22日於新竹國賓大飯店舉辦聯合頒獎典禮。

喬榮治畢業於台灣大學電機系，並獲加州理工學院博士學位，現為美國SMU Mary and Richard Templeton冠名講座教授，該職位為Mary and Richard Templeton捐贈SMU Bobby B. Lyle工程學院200萬元，以支持21世紀尖端技術研究傑出教授。

喬榮治致力於臨床生醫無線與無電池植入電子元件與感測器研究，開啟先端科技，發明應用在多種臨床診斷與醫療技術，涵蓋電機與微機電工程、半導體製程、材料與納米技術、生物化學、細胞和動物實驗等跨領域研究，並將其發明微型化與無電池化應用於臨床醫學，對產業有實質影響。

喬榮治目前是國際光學工程學會SPIE會士（Fellow) 、國際工程技術學會IET會士（Fellow) 、國際電機電子工程師學會IEEE會士（Fellow)，今年甫獲頒美國醫學與生物工程院AIMBE (American Institute for Medical and Biological Engineering) 院士（Fellow)殊榮，是美國醫學和生物工程技術領域的最高學術榮譽。

喬榮治獲頒2022潘文淵研究傑出獎，也是台灣之光，他不僅在醫電工程發展創新與教育有卓越貢獻，亦在醫學應用領域提升健康福祉。

醫學 加州 教育

上一則

17億低收入戶紓困提案受阻 賓州政府擬再提

下一則

疫情惡化心理健康 馬州1/8童曾經歷抑鬱

延伸閱讀

複製台積電房價井噴效應？美建商購地、州長讚注入活力

複製台積電房價井噴效應？美建商購地、州長讚注入活力
文具用品也漲價 返校比去年貴了15元

文具用品也漲價 返校比去年貴了15元
異族通婚加州最多 白人與亞裔和拉丁裔比例最高

異族通婚加州最多 白人與亞裔和拉丁裔比例最高
美中緊張加劇 道指跌402點

美中緊張加劇 道指跌402點
洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長

洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長
提升道路安全 華府提案禁止車輛紅燈右轉

提升道路安全 華府提案禁止車輛紅燈右轉

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段