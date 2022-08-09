台灣之光 喬榮治獲潘文淵研究傑出獎

美國南方衛理公會大學(SMU) 喬榮治冠名講座教授獲頒2022潘文淵研究傑出獎。 （游慧光提供）

美國南方衛理公會大學(SMU) 喬榮治冠名講座教授獲頒2022潘文淵研究傑出獎殊榮，潘文淵基金會將於9月22日於新竹國賓大飯店舉辦聯合頒獎典禮。

喬榮治畢業於台灣大學電機系，並獲加州 理工學院博士學位，現為美國SMU Mary and Richard Templeton冠名講座教授，該職位為Mary and Richard Templeton捐贈SMU Bobby B. Lyle工程學院200萬元，以支持21世紀尖端技術研究傑出教授。

喬榮治致力於臨床生醫無線與無電池植入電子元件與感測器研究，開啟先端科技，發明應用在多種臨床診斷與醫療技術，涵蓋電機與微機電工程、半導體製程、材料與納米技術、生物化學、細胞和動物實驗等跨領域研究，並將其發明微型化與無電池化應用於臨床醫學 ，對產業有實質影響。

喬榮治目前是國際光學工程學會SPIE會士（Fellow) 、國際工程技術學會IET會士（Fellow) 、國際電機電子工程師學會IEEE會士（Fellow)，今年甫獲頒美國醫學與生物工程院AIMBE (American Institute for Medical and Biological Engineering) 院士（Fellow)殊榮，是美國醫學和生物工程技術領域的最高學術榮譽。

喬榮治獲頒2022潘文淵研究傑出獎，也是台灣之光，他不僅在醫電工程發展創新與教育 有卓越貢獻，亦在醫學應用領域提升健康福祉。