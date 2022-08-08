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拜登政府可望寬免學貸 德州百萬人將還清

【奧斯汀訊】
拜登政府正考慮減免聯邦學生債務。（Getty Images）
拜登政府正考慮減免聯邦學生債務。（Getty Images）

預期拜登政府近期內會宣布學生貸款(student loan)的寬免措施，目前雖不知每位貸款人會得到多少寬免額，但即使只寬免1萬元，德州也會有100多萬人的學貸會被完全清光，受惠的人相當多。

亞裔父母通常會支付孩子上大學的費用，但美國傳統慣例是有心向學的子女要自己負擔大學的開支，以至於現在全國學貸的總金額有1.59兆元之多，全美國的汽車貸款(auto loans)加起來也沒這麼多，全國信用卡債的總額也只有這個數字的一半左右。當貸款人拿到學位開始工作時，有些人肩上擔負著沉重的學貸包袱，給生活增添許多壓力，買房、結婚生子的計畫也因而延後。

雖然有些人希望拜登政府能把所有學貸都清光，但事實上那個數字太龐大，不太可能實現。但即使每位貸款人只得到1萬元的寬免額，德州有115萬7540人的學貸沒超過1萬元，他們的學貸會被完全免除。

預期拜登政府會在7月或8月宣布學貸寬免的措施，8月的可能性最高。新冠疫情大爆發以後，聯邦政府在2020年3月13日宣布暫時不用償付學貸，這段期間也不會累計利息，但是從2022年9月起貸款人又要重新開始償還，因此各方預期寬免措施會在那個日期之前宣布。

在重新償還貸款的時候到達之前，貸款人應該注意幾個細節，免得受到罰金之類的懲罰。如果你過去是用從銀行帳戶自動取款(auto draft)的方式每月付錢，現在可能還要再一次啟動自動取款程序。如果你現在無力支付過去的月付額，應該立刻與貸款公司聯繫，商議出另一個較恰當的金額。你過去的學貸利率，在重新啟動時仍沿用，並不會因為最近利息暴升而增加。

貸款 拜登 德州

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