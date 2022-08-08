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CPS電費帳單 6月平均年增50%

【聖安東尼奧訊】
中德州CPS能源公司，6月份所有住家電費帳單平均電費暴增到225元。（示意圖，空調開關，本報記者／攝影）
中德州CPS能源公司，6月份所有住家電費帳單平均電費暴增到225元。（示意圖，空調開關，本報記者／攝影）

德州CPS能源公司，6月份所有住家電費帳單平均電費暴增到225元，比起去年6月的147元增加50%之多，但聖安東尼奧市政府卻因而發了一筆6000萬元的意外之財。

在CPS能源公司(CPS Energy)25日(周一)舉行的理事與管理階層會議上，市民伊莎貝拉布利森紐(Isabella Briseño)出席發言，她指出為了節省用電，她已經把冷氣控溫器調高到78度，家裡盡量不開燈，結果寄來的6月帳單上列了230元，以她和社區居民的收入而言，這是非常沉重的額外負擔，不過她的這番話並沒有讓掌權者宣布電費減免措施。

從當前的趨勢來看，用戶在接下來的幾個月電費也會破表，5月份電費比一年前多25%，6月份多50%，6月的30天中有17天日間最高溫破百。7月份從1日到20日，竟有19天破百，可以想像7月份帳單會有多貴，而歷史上溫度破百的巔峰是在8月。

CPS能源公司是聖安東尼奧市政府在1942年創立的，CPS每月的營業額(revenues)中約有13%是市政府的收益，因此今年應會讓市政府多出6000萬元的意外利潤。市長朗奈倫伯格(Ron Nirenberg)把電費飆升的責任推到州政府共和黨領導人和天然氣供應商身上，但是他完全沒提到市政府可能會運用多出的利潤來補貼居民電費。

CPS執行長魯迪加爾薩(Rudy Garza)指出，氣溫高只是電費增加的一半理由，住戶因為天熱用電量增加平均多付了31元，另一半原因是發電成本增高所致，CPS主要是燃燒天然氣發電，俄羅斯侵略烏克蘭以後，天然氣價格暴漲，目前每單位天然氣是7.70元，而去年此時只有3.26元，每戶平均電費因此增加了38元。

天然氣 利潤 德州

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