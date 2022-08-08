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德州警官過度用武對付示威者 州長重用惹議

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前任命奧斯汀警官貝瑞（Justin Berry），出任德州警察監管機構，德州執法委員會官員。據悉，他被控在2020年抗議活動中過度使用武力。

貝瑞是今年早些因佛洛伊德（George Floyd）事件引發一連串抗議活動，被起訴的19名奧斯汀警務人員之一。他被控兩項嚴重襲擊公務員罪名。

他還競選德州第19選區眾議員，但於今年初選中落敗。艾伯特於競選中支持貝瑞，稱他「強烈的保守價值觀，和制止暴力犯罪的經驗，是我們所需要的。」

如今，艾伯特任命貝里任職於德州執法委員會。該委員會替警察制定最低許可與培訓標準。

艾伯特在5日宣布任命貝里的新聞稿中，指出委員會將確保「德州人民得到訓練有素的道德執法、懲戒和服務。」

貝瑞也推文稱「我期待確保德州擁有世上最好的警察，確保他們獲得所需的培訓和資源。」

母親反對警察暴行（Mothers Against Police Brutality）組織聯合創始人沒庫里雅（Sara Mokuria）說，艾伯特任命貝瑞的決定是危險的，不是基於公共安全。

在佛洛伊德抗議活動中，奧斯汀警察用「不那麼致命」的彈藥擊中幾個人，使他們頭部嚴重受傷，包括一名20多歲的非裔男子。

德州 警察 佛洛伊德

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