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氣候法案對德州油氣業好壞參半

編譯組／綜合報導
德州一個石油和天然氣設施，火炬燃燒甲烷和其他碳氫化合物。（AP）
德州一個石油和天然氣設施，火炬燃燒甲烷和其他碳氫化合物。（AP）

達拉斯晨報報導，民主黨即將通過史上最重要的氣候立法。最新版本所謂的「預算調節」（budget reconciliation）方案，包括數千億元用於氣候和能源，刺激可再生能源生產和採用電動車等。

這些法案恐影響石油天然氣公司的稅收與費用，但也替化石燃料生產商提供胡蘿蔔。

休士頓選區國會議員佛萊徹（Lizzie Fletcher）談及立法稱，該法邁出重要的一步。

該法並非喜歡談論綠色新政者所青睞的激進干預，且並沒有結束在公共土地上的鑽探，而是強制要求在陸上與墨西哥灣數百萬畝土地上租賃石油與天然氣。法案也將公共土地上可再生能源計畫，與允許石油和天然氣租賃聯繫起來。

該法包括一項新的甲烷減排計畫，對公司釋放至大氣中的每公噸甲烷廢棄物收取費用。

甲烷對地球變暖的影響比二氧化碳大得多，從大氣中消散的速度也快得多，這意味著減少甲烷排放，是在氣候變化取得快速進展相對簡單的方法。根據該法，至2026年，每公噸甲烷排放，將收取1500元費用。

佛萊徹說，該法目標是可實現的，可讓所有人遵守。

該法也計畫將即將到期，所謂的「45Q」碳信用稅收抵免延長至2032年。並將此類信用額度，從每公噸50元增加至85元。

獨立能源分析師布萊克萌（David Blackmon）說，這些稅收抵免對德州可能是個重大利好。「特別是考慮道埃克森美孚（ExxonMobil）正在實施，以休士頓和墨西哥灣沿岸為中心的大型計畫。」

該法將以每桶16.4美分的稅率，恢復長期失效的原油和進口石油產品稅，該稅率將與通膨相連。

布萊克萌指出，該法還將徵收企業最低稅，這將影響包括生產商、管道、天然氣加工廠和煉油廠等企業。

德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在聲明中批評該法，稱與能源相關稅收違反拜登總統避免對中產階級增稅的承諾。

美國石油協會表示，儘管計畫中有改進的規定，但反對增加稅收和阻礙對該行業投資的政策。

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