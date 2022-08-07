台灣布袋戲「西遊記：大鬧水晶宮」 德州6場演出

山宛然攜手孫悟空8月大鬧美國五城市。（陳譓如提供）

兩年疫情之後，台灣布袋戲團搶先出國巡演。在文化部全力支持和駐休士頓台灣書院及駐紐約台北文化中心共同籌畫下，山宛然客家布袋戲團今年8月受邀前往休士頓、聖安東尼奧、奧斯汀、底特律及安娜堡等五大城市的六個場館巡迴，演出經典戲碼西遊記「大鬧水晶宮」，也將舉辦多場操偶及台灣鑼鼓音樂工作坊。此次是繼2019年亦宛然掌中劇團在美東上演西遊記「火雲洞」之後，孫悟空再度躍上美國舞台，讓美國觀眾透過熟悉的角色，領略布袋戲的迷人世界。

山宛然客家布袋戲團由團長黃武山於2002年創設，今年剛好成立20周年。黃武山師承國寶級傳統布袋戲大師李天祿的兩位公子陳錫煌、李傳燦，為李天祿第一代徒孫，也是國立傳統藝術中心傳藝接班人計畫結業的藝生。黃武山同時也向客家山歌天后賴碧霞學唱客家山歌，還將客家語言、音樂、戲劇等元素融入演出，展現出獨具客家韻味的掌中戲美學，成為少數能以客語搬演全場的布袋戲團。

黃武山表示，「大鬧水晶宮」不但會將整個海底世界搬上戲台，還有不少精彩的打鬥戲碼，搭配現場演奏鑼鼓音樂，臨場感十足，希望透過目不暇給的觀看體驗，饗宴美國各地偶戲迷。

文化部表示，布袋戲是台灣人日常生活中的文化資產，透過傳承與創新，精緻的掌中戲偶、純熟的操偶技巧以及家喻戶曉的經典戲碼，每次到國外演出都深受各國觀眾喜愛。這次山宛然操偶師加上樂師一行六人的大陣仗，尤其要讓美國觀眾充分感受「三分前場、七分後場」的現場震撼力。

山宛然此趟美國行獲德州 亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center)、聖安東尼奧美術館 (San Antonio Museum of Art)、奧斯汀公共圖書館 央圖(Austin Public Library-Central Library)、底特律美術館(Detroit Institute of Arts)、安娜堡市立圖書館總館(Ann Arbor District Library)及密西根人文協會等單位邀請，共計將演出六場「大鬧水晶宮」及六場工作坊。

各地活動相關資訊：西遊記之「大鬧水晶宮」將以客語演出，搭配中英字幕。

8月12日(周五)美中時間上午11時30分至12時30分，兒童夏令營──台灣布袋戲操偶工作坊，主辦單位：亞洲協會德州中心，地點：1370 Southmore Blvd, Houston, TX 77004。

8月13日(周六)美中時間上午11時、下午1時，台灣布袋戲操偶／鑼鼓工作坊及「孫悟空大鬧水晶宮」布袋戲各一場，主辦單位: 亞洲協會德州中心，地點：1370 Southmore Blvd, Houston, TX 77004，網址：https://asiasociety.org/texas/events/adventures-crystal-palace-performance-taiwans-shan-puppet-theatre。

8月14日(周日)美中時間下午1時至3時，「孫悟空大鬧水晶宮」布袋戲及台灣布袋戲操偶/鑼鼓音樂工作坊各一場，主辦單位：聖安東尼奧美術館，地點：John L. Santikos Auditorium, 200 W Jones Ave, San Antonio, TX 78215。網址：https://www.samuseum.org/events/event/shan-puppet-theater-performance/?year=2022&month=8&day=14&hour=18&minute=0&second=0。

8月15日(周一) 美中時間下午2時至4時，「孫悟空大鬧水晶宮」布袋戲及台灣布袋戲操偶／鑼鼓音樂工作坊各一場(免費入場)，主辦單位：奧斯汀中央圖書館，地點：710 W Cesar Chavez St, Austin, TX 78701，網址：https://library.austintexas.gov/event/performances/shan-puppet-theatre-taiwan-7718368。