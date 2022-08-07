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中德州2姦殺懸案偵破 兇手被判3個終身監禁

聖安東尼奧訊

德州十多年以前發生的兩宗姦殺懸案，後來被警方偵破，現年41歲的兇手日前接受檢方認罪協議，法官判處他三個終身監禁。

2005年2月21日，當時21歲的海瑟安威爾姆斯(Heather Ann Willms)被發現陳屍在里昂谷市(Leon Valley)的公寓中，她的雙手被人砍掉；鄰居指出事件當天凌晨5時，從她的公寓單位中傳來她與一名男子爭吵的聲音，接著是一陣打鬥，然後是一片沉寂。當時24歲的荷西弗羅雷斯三世(Jose Baldomero Flores III)被警方傳訊，但沒有被逮捕控罪。

接著在2011年3月2日，當時30歲的艾斯茉勞達荷雷拉(Esmeralda Herrera)陳屍在聖安東尼奧市的公寓中，她被綁在床柱上，是因為被鈍器重擊和勒頸而死亡。這兩位女子都遭人強姦，兇手犯案後在公寓中放火企圖湮滅證據，警方一直無法破案。

2016年貝爾縣地區檢察官辦公室重啟一項冷案調查(cold-case investigation)，德州州警局、聖安東尼奧市警局與里昂谷市警局聯手，運用最新的DNA科技指認出弗羅雷斯是兩宗姦殺案的兇手，在那年11月將他逮捕，那時他36歲。檢方指出，弗羅雷斯與威爾姆斯是在高中時認識的，畢業以後仍保持聯繫。

本案遷延多年後弗羅雷斯原訂近期受審，如果他的兩項一級謀殺罪名成立，很可能會被判處死刑。但他日前與檢方達成認罪協議，省去審判的過程，檢方保證他如果認罪只會被判處終身監禁。7月25日弗羅雷斯出庭時，州法官梅麗莎絲金納(Melisa Skinner)接受檢方與弗羅雷斯達成的認罪協議，判處他三個終身監禁，其中一個是謀殺威爾姆斯，一個是將威爾姆斯的住處縱火，一個是謀殺荷雷拉。

德州 檢察官 縱火

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