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「第2位乘客到了」爭共乘車道權德州孕婦 女兒順利出生

編譯組／綜合報導
上月辯稱其未出生的孩子，應可行駛共乘車道而造成爭議的普萊諾婦女波托尼。（美聯社）
上月辯稱其未出生的孩子，應可行駛共乘車道而造成爭議的普萊諾婦女波托尼。（美聯社）

達拉斯晨報報導，上月辯稱，其未出生的孩子，應可行駛共乘車道（HOV，車內含司機至少二人）而造成爭議的普萊諾市（Plano）婦女布蘭迪‧波托尼（Brandy Bottone），日前宣布「第二位乘客」出生。

32歲的波托尼6日下午在Instagram上發布一張新生女嬰照片，寫道「我們的第二位乘客已經到了，我們將把所有時間花在心愛的女兒身上。」

波托尼於6月29日，在75號高速公路（Highway 75）和635號州際公路交匯處行駛時，因單人駕駛在HOV車道，遭達拉斯縣警局官員攔截。

警方詢問她車內第二人在哪時，當時懷孕34周的波托尼指著她的孕肚。她提出的論點是，根據德州墮胎法，「胎兒被視為活人」。

然最終，她還是拿到215元罰單。

自此後，她的遭遇出現在The View、華盛頓郵報（Washington Post）、人物雜誌（People）等媒體。她說，全球人們已經伸出援手提供支持。

波托尼原計畫於7月20日在交通法庭聽證會上爭取罰單勝訴，但被推遲了。她告訴The News稱，她聘請一名律師，時間表有所改變。

德州 華盛頓郵報 墮胎

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