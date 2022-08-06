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世界華人婦女企管協會美南會 8.14「凍齡」講座

【休士頓訊】
世界華人婦女企管協會美南會將舉辦「凍齡的秘訣是什麼」講座。（圖：何真提供）
世界華人婦女企管協會美南會將舉辦「凍齡的秘訣是什麼」講座。（圖：何真提供）

世界華人婦女企管協會美南會將舉辦「凍齡的秘訣是什麼」講座，活動訂於8月14日(星期日)下午2點到4點，假休士頓華僑文教服務中心展覽室舉行，主辦單位邀請所有僑胞和家人參加，

希望透過專業、輕鬆及有趣的講座分享，協助您更了解自己、保持青春活力，讓妳和女兒看起來像姐妹，或比同齡人小一輩的獨家美麗秘密。

「愛美」是人的天性，在事業上、在人與人交往當中，擁有亮麗的外表，不僅有自信，更往往成為那成功背後的推手。主講者是世華美南分會會員，任職於是 Houston Surgical Associates以及旗下的The Total You Medical Spa 執行主管盛雪助理醫師教妳逆齡的方法，如何讓皮膚保持水嫩彈性不下垂、哪些不動刀的微整醫美療程適合亞洲人、分析現今流行的醫美的優缺點等等。

盛雪醫師會帶來相當多的好禮大獎及伴手禮送給前來參加的朋友們，還有主辦單位的豐富抽獎禮物，提供精美點心茶點。錯過可惜！

世華美南分會會員免費，非會員$10。請立即報名何真會長：832-866-3333: 孫玉玟監事 281-777-7783。

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