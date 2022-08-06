我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

濫射女友車 18歲少年與警駁火 中槍命危

【聖安東尼奧訊】

聖安東尼奧一名18歲少年4日(周四)傍晚涉嫌開槍濫射女友的車，警方前往探查時嫌犯開車逃跑，經過一段追逐後嫌犯停車與警察駁火，少年身中數槍性命垂危。

截至5日發稿時，警方尚未公布那名少年的身分。市警局局長威廉麥克馬努斯(William McManus)指出，4日傍晚少年與女友發生口角，少年發怒拿出槍朝女友的車連發數彈，警方接到報案後前往探查，但那名少年已經離開現場。由於這不是少年第一次肇事，警方對他已相當熟悉，遂前往少年父親的家探問。

將近午夜時少年來到父親家，當他看到警察的時候，馬上轉身跳上車逃跑，警察尾隨其後。嫌犯把車開到西南軍事街(Southwest Military Drive)1200街段時，突然把車停下，打開車門向警察開槍，警察立刻開槍還擊，傷方展開駁火，少年身中數槍倒地。局長指出，警察召請急難人員前來把少年送到醫院搶救，他仍處在性命垂危(in critical condition)的險境。

另外，市警局3日(周三)晚間8時過後接到報案，居民指出艾克街(Ike Street)400街段有兩名男子在街邊打架，警局派員前往處理的途中，其中一名男子掏出手槍向對方射擊，警察召請的急難人員到達時傷者已經斷氣，但槍手仍留在現場，他是38歲的阿倫費雪(Aaron Lee Fisher)，受害者是一名27歲男子，但警方沒有公布他的姓名。費雪已遭警方逮捕並提控謀殺的罪名。

警察 威廉

上一則

格鬥名將李景亮分享心得：自信是贏的關鍵

下一則

開心、興奮 密州僑胞熱迎台灣貝比魯斯少棒隊

延伸閱讀

「偷電瓶養你」真實版 豫男想買七夕禮 帶她4天偷188塊

「偷電瓶養你」真實版 豫男想買七夕禮 帶她4天偷188塊
開槍搶劫女神卡卡的愛犬 劫匪認罪判刑4年

開槍搶劫女神卡卡的愛犬 劫匪認罪判刑4年
華府槍聲頻傳 過去6天36人中槍釀6死

華府槍聲頻傳 過去6天36人中槍釀6死
兩度拋摔女友男嬰致死 判刑10年定讞

兩度拋摔女友男嬰致死 判刑10年定讞
佛州奧蘭多傳槍響 市中心濫射釀7傷 槍手仍在逃

佛州奧蘭多傳槍響 市中心濫射釀7傷 槍手仍在逃
南非槍手濫射 2間酒館19死

南非槍手濫射 2間酒館19死

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

2022-08-04 13:53

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動