濫射女友車 18歲少年與警駁火 中槍命危

聖安東尼奧一名18歲少年4日(周四)傍晚涉嫌開槍濫射女友的車，警方前往探查時嫌犯開車逃跑，經過一段追逐後嫌犯停車與警察 駁火，少年身中數槍性命垂危。

截至5日發稿時，警方尚未公布那名少年的身分。市警局局長威廉 麥克馬努斯(William McManus)指出，4日傍晚少年與女友發生口角，少年發怒拿出槍朝女友的車連發數彈，警方接到報案後前往探查，但那名少年已經離開現場。由於這不是少年第一次肇事，警方對他已相當熟悉，遂前往少年父親的家探問。

將近午夜時少年來到父親家，當他看到警察的時候，馬上轉身跳上車逃跑，警察尾隨其後。嫌犯把車開到西南軍事街(Southwest Military Drive)1200街段時，突然把車停下，打開車門向警察開槍，警察立刻開槍還擊，傷方展開駁火，少年身中數槍倒地。局長指出，警察召請急難人員前來把少年送到醫院搶救，他仍處在性命垂危(in critical condition)的險境。

另外，市警局3日(周三)晚間8時過後接到報案，居民指出艾克街(Ike Street)400街段有兩名男子在街邊打架，警局派員前往處理的途中，其中一名男子掏出手槍向對方射擊，警察召請的急難人員到達時傷者已經斷氣，但槍手仍留在現場，他是38歲的阿倫費雪(Aaron Lee Fisher)，受害者是一名27歲男子，但警方沒有公布他的姓名。費雪已遭警方逮捕並提控謀殺的罪名。