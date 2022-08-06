棍棒暴打、勒頸…飼主虐待寵物犬判囚25年 比殺人還重

聖安東尼奧56歲男子三年前被控虐待自己的羅威勒犬，他被陪審團判決有罪後，法官宣判他25年的監禁，這是美國歷史上虐待動物被懲處得最嚴厲的判例之一。

2019年2月的一天，在聖安東尼奧市芬菲爾街(Fenfield Avenue)1200街段的一戶住宅，屋主在前廊上用拳頭和木棍暴打一隻羅威勒犬(Rottweiler)，那隻狗大聲哀號，男子用手臂勒住狗的頸子，似乎是想阻止牠出聲。

那人沒有料到的是，這段景象被人用手機 錄下，並匿名傳給市政府的動物照護服務處(Animal Care Services)，官員前往調查時，那名男子表示那隻狗擅自跑到圍籬之外，他是在教訓那隻狗，好能防止牠外出傷人。

根據那段視頻和調查人員發現的傷勢，地方檢察單位在2019年9月對當時53歲的法蘭克方賽卡(Frank Javier Fonseca)提出虐待動物(Animal Cruelty)的重罪名，不久前才進行的庭審中，陪審團判決他罪名成立，德州 第226地區法院的法官日前宣判他25年的徒刑，這比多數打死人、打傷人的判刑更重，引起媒體與人民側目。

動物照護服務處隨後發布書面聲明，並在網站上公布那段視頻給媒體與民眾參考，聲明中指出，方賽卡因為有過類似的前科，而且屢犯不改，因此被法官加重懲罰。動物照護服務處顯然是想用殺雞儆猴的方式，警告有虐待寵物傾向的人應該自我節制。