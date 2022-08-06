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達拉斯調降產業稅 每百元徵收74.58分 降幅創紀錄

編譯組／綜合報導

達拉斯市政經理伯納克斯（T.C. Broadnax） 5日提出下一年度的財政預算計畫，總額達45億元，較去年度增加1億6000萬元，主因是達拉斯的銷售稅與產業稅歲收創歷史新高，且占總開支的80%以上。

相對的，達拉斯的產業稅（property tax）也將由估值每100元徵收77.3分，大幅調降至74.58分，以35萬元的房屋計算，新一年度的稅額少了77元，只要2088元。

達拉斯的產業稅近年來一直調漲，去年已是德州最高的縣市之一，但今年度2.75分的降幅已改寫紀錄。只是屋主也別高興得太早，因為德州北部的房價一直上漲，明年度的估值可能比今年還高，所以總稅額可能還會增加。

達拉斯新的年度預算的利多還有一項，市府員工的時薪將由15元調漲到18元，這是基於麻省理工學院（MIT）的生活用度計算，MIT稍早將達拉斯都會居的生活基本收入調高到時薪17.03元，因此達福地區（Dallas-Fort Worth）的生活開銷將增加30元。

市政預算在本周公布後，議會下周二（9日）將初審，最晚到9月底前就要審完，不然就趕不上10月1日開始的新財政年度。不過伯納克斯對預算計畫有信心，認為符合市民的長期企盼，也能讓屋主減少經濟壓力。市長強森（Eric Johnson）也表示，年度計畫符合期待，應能完成居民需要的重要事項。

至於其他重要經費，達拉斯的警政與消防仍然占相當比例，總預算達17億元。另外，1億5700萬元用於改善公共設施，包括人行道與橋梁。另有250萬元撥給處理遊民問題的Homeless Action Response Team。

預算 德州 MIT

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