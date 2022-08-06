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因疫停擺3年後 休士頓空軍大鵬聯誼會 8.14慶空軍節

【休士頓訊】

休士頓空軍大鵬聯誼會將在今年8月14日中午舉行八一四空軍節慶祝大會，這是在歷經新冠疫情影響，各種活動皆告停擺之後三年，第一次恢復舉行會員活動，歡迎大鵬成員及僑界友好參加。

會長鄭勵表示，之前因為冠狀病毒入侵，依照防疫規定並保持身體健康，所有團體集會乃至家族、朋友之間互動都減至最低，乃至沒有。今年疫情已在被控制之中，八一四空軍節在即，因此恢復舉辦會內最重要的活動，慶祝空軍節。

日前空軍大鵬聯誼會舉行理事會，由鄭勵主持，會中決定，此次會員聯誼預計參加人數為40人，請參加者事先報名，以便進行筹準備工作，出席人員每人餐費15元。至報名結束，出席人數與預計接近。

今年是八一四空軍節的85周年，鄭勵邀請大家一 起暢談過往，追憶「哥哥爸爸真偉大」的時代情懷。

聯絡人金俊平832-425-7830, 金俊家 281-658-4420，郝梅貴832-897-5587。地點在休士頓西南區榮記餐廳，地址6938 Wilcrest Dr. Houston TX 77072，時間是8月14日中午11時30分。

疫情 休士頓 防疫

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