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北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

德州人語／裴洛西訪台 美最大贏家?

德州人語 

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）旋風訪台19小時後，不忘發聲明，強調「中國無法阻止世界領袖訪台」，可謂是殺人誅心，讓早已顏面盡失中國戰狼再遭打擊。滿腔怒火的北京當局，拿美國沒有太多實質辦法，只能把氣撒在台灣身上。裴洛西看似象徵性的訪台背後，讓中、台持續交惡，使美國成為這起萬眾矚目政治事件背後的最大贏家。

裴洛西揮一揮衣袖，看似不帶走一片雲彩，但沉默卻不是今夜的台海。中國解放軍持續數日「環島軍演」、停止進口台灣柑橘類水果和白帶魚及暫停對台出口天然砂等「報復行動」，槍口全部對準台灣；延續「金門砲戰」以來，「只准打蔣艦，不准打美艦」的策略。

誠然以當下台灣的政治、經濟實力，水果不能往中國賣、珍貴原材料不能從中國買，所能造成的影響十分有限。損失的那一點貿易額，多賣幾塊半導體晶片，或少買兩架美國的二手飛機，就能輕易賺回。至於軍事演習，頂多就是讓台灣軍民出行稍有不便，發生擦槍走火，導致死傷的可能性很低。

這些報復行為，雖然不會造成太大的實質性影響；但從感情上看，卻讓台灣島內民眾，留下不小心理陰影；畢竟誰都不想有一個動不動喊打喊殺，還時不時持槍出門的人做鄰居。尤其是台灣的年輕一代，他們本就生長在台灣，對中國大陸基本沒有感情，經過這麼一鬧，可能再難有好感可言。

裴洛西短短19小時的造訪，就成功離間中、台民眾，使之走上美國最希望看到的，不分不合、長期對峙局面。中國想要和平統一變得更為困難，台灣在此次事件中，沒有得到象徵意義以外的任何一點好處；此為美國第一勝，中、台第一敗。

裴洛西訪問台灣以前，中國開足宣傳機器，用盡一切嚴厲詞彙，企圖嚇跑裴洛西。中國國內情緒，受一直以來的強硬愛國態度所影響，被提升至空前高度。事後卻發現，強硬的戰狼，僅限於口頭叫喚，失望之情溢於言表。就連駐北京的外國記者，都看出端倪；在新聞發布會上，詢問中國外交部發言人華春瑩，對國民的失望態度怎麼看。

美國之所以能夠認定「會叫的狗不咬人」，就是吃定中共20大在即，習近平為第三任期，希望平穩度過的心態。再加上中國如今內憂重重，不僅有房貸危機，還有青年失業及經濟衰退等問題。無論從軍事，還是經濟上，都不會與美國一戰。面對挑釁，只能打落牙齒和血吞。南加大美中學院院長杜克雷與政治學教授Stanley Rosen都認為，中國對美國的報復，很可能只會流於形式。例如禁止裴洛西入境中國等。

用微乎其微的代價，換來中國國內民意對北京失望。此為美國第二勝、中國第二敗。除此之外，還能轉移美國國內民眾，對如今通膨高漲等問題的關注。美有三勝，中、台各有兩敗與一敗，此次政治事件，美國可謂是最大贏家。

裴洛西 北京 南加大

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