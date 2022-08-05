休士頓僑青基地 中英文命名：HYFI、白領居

僑青對未來的免費場地十分期望，紛紛比「讚」。（僑教中心提供）

休士頓 華僑文教服務中心為提供美南僑青發想、聯誼及活動園地，特別在中心設置僑青基地，並公開進行基地中英文名稱甄選。甄選結果於8月4日揭曉，英文名稱由陳伊瑋的Houston Youth Future Incubator 中選；中文名稱雖然從缺，但評審們腦力激盪，代命名為「白領居」。

甄選活動由僑務委員陳建賓及劉秀美、僑務促進委員周建佑及辜千慈組成評選小組，經過多次討論，英文名稱Houston Youth Future Incubator的縮寫HYFI和high-five諧音，藉由「慶祝成功的擊掌」，期許來該場地腦力激盪的年輕人能成功完成發想，含義深厚但易懂易記，因此屏雀中選。安喬綸的Nex-Gen Taiwanese Hub、徐子淇的Culture Cafe、郭孟樺的Youth Innovation Garage 及徐于涵的Roon T則列為佳作。

中文名稱雖然從缺，但張詠涵的「夢想智庫」獲評定為佳作。為讓活動圓滿，四位評審集思廣益，為中文名稱獻策，最後決定以「白領居」命名。大家認為，臺灣黑熊是臺灣最具代表性的野生動物，因為明顯的V形白領又稱為「白領熊」；僑青不論創業或求職極有可能成為白領階級，兩者結合適足以突顯僑青和臺灣的鏈結以及在美國立足打拚的願望。 據了解，以臺灣黑熊為主題的圖騰裝飾品很多；中心主任陳奕芳表示，將一一蒐羅相關擺設，讓基地成為名副其實的「白領居」。

文教中心規劃於青創基地正式啟用時頒發獎金及紀念品給優勝及佳作投稿僑青。為加速推動建立基地的計畫，文教中心早於7月20日召開基地佈置會議，邀請僑青前來參觀場地，並了解設置理念，當日提出的建議可望在今年逐步完成。據了解，文教中心近期將提供場地免費出借僑青團體辦理活動相關辦法，大休士頓地區僑青頗為期待。