百利大道槍擊案 華人業主還原真相：歹徒在銀行內外跟蹤

在百利大道上擁有一棟公寓的業主Ada Wang到西南區管委會說明7月18日發生在她公寓大門外的槍擊事件，她鼓勵民眾勇於報案，與警方合作。（記者封昌明／攝影）

休士頓 西南區管理委員會於3日舉行中國城治安委員會月會，討論的項目包括將於下週舉行的全國National Asian Peace Officers Association Training Symposium 大會，以及將於秋初舉行的公共安全議事廳社區會議、和行之有年將於10月4日舉行的National Night Out 推動社區安全活動。在百利大道上擁有一棟公寓的業主Ada Wang到西南區管委會說明7月18日發生在她公寓的大門外的槍擊事件，她鼓勵民眾勇於報案，與警方合作。

中國城治安委員會月會尤其引起參與會議的民眾、單位代表、媒體，以及警方代表熱烈討論的主題，是近日在華埠 發生的重大治安事件，包括受害方代表業主Ada Wang 女士，及管委會主席李雄，都詳細説明了報案及後續，以及希望社區及警方可以多方合作以繼續改善調查處理程序，以達到更有效解決與防範的措施。

Ada Wang 首先再次說明7月18日事件始末，表示案情嚴重點包括歹徒大白天在銀行內外跟蹤被害人，然後在被害人返回住處時，在停車場由四名歹徒持槍行搶。還好住處經理及時衝出協助，也發生持槍還擊場面；歹徒落荒逃逸，而沒有傷亡是不幸中的大幸。產業主Ada Wang 等收集證據，積極報案處理，至今已掌握至少一名歹徒狀況。警方表示已經接近四位嫌犯全數到案、正式破案的時刻了。

Ada Wang 表示她知道華人遇事不習慣報案，這次事件發生後，甚至也有人勸她不要嘗試繁瑣的報案和調查程序；但是她相信治安問題需要大家積極反應及出來説明，才可以與整個社區及警方共同尋求防治及改進之道。她在感謝警方這次快速行動，在雖然沒有傷亡的案件中，積極啟動調查讓破案過程進展順利。

管委會主席李雄則表示，他本人及管委會全體，多年來一直呼龥在治安事件中受害的華人，一定要勇於挺身報案，才能夠更積極有效地改善治安問題。像是這次事件，Ada Wang 快速地進行了正確反應：收集現場證據、報案、配合並協助警方調查，而且還到管委會會議中報告並進一步溝通，管委會應該要感謝她，並希望能鼓勵其他華埠治安事件受害人能如此採取因應行動。

李雄並強調，如這次的例子，四名歹徒坐在車中在銀行的停車場上長達2０分鐘，甚至還進入到銀行跟監受害人，是否警方可以和銀行負責安全的人員合作、舉行教育及訓練活動，讓銀行方面可以提供客戶更多的安全保護？另外是否可以加強與在管委會範圍內巡邏的S.E.A.L.的聯絡，以更機動有效的方式達到保護社區安全的目的？參與會議的警方代表、S.E.A.L.代表也都表達繼續合作加強治安問題防範的決心，也對案情的程序及後續進行詳細說明。S.E.A.L. 代表也舉最近發生的另一案件，說明遭到店面被連續侵入的受害業主，就表示不願報案；管委會主席李雄建議由警方代表和店家熟識的社區人士，同至受害店家與業主做進一步溝通。

其他會議議題方面，將在下週舉行的National Asian Peace Officers Association Training Symposium 是在二十多年後，重返休士頓舉行的盛事，西南區管理委員會也是大會贊助單位之一。這次將有三百多名全國各地以亞裔 為主的警界人員，聚集在休士頓參與大會；加上他們的家屬親人，都會在會期中受訓、交流、慶祝，並認識休士頓這個多元大都會。管委會主席也再次表示希望藉此機會，吸引更多亞裔警察轉職到休士頓來。

這次參加中國城治安會議的社區來賓中，還有一位新面孔：Charles Onwuche 父母來自奈及利亞，他自己的經歷包括美國、歐洲、中東、非洲的生活，主修法律的他會説幾國語言，喜愛休士頓的多元環境。他對治安會議的每個議題都專心聆聽並提出問題，Onwuche 並表示會議內容讓他留下深刻印象及感想，他會持續來參加管委會會議。熱心公眾服務事務的Onwuche 並尋求參與明年競選休士頓市議員席位。