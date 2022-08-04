我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

德州人語／華人如何褒貶波洛西訪台

德州人語  

眾院議長波洛西訪台灣，讓很多真相現形。世界日報網站民調，約46%讀者贊成她訪台，39%反對，其餘約15%讀者以成果論成敗或沒意見。大陸民眾隨著中共的宣傳口徑，一面倒反對和醜化波洛西；台灣也有附和反對聲音，有人甚至打電話威脅要炸毀桃園國際機場。

讓人納悶的是，「白狼」張安樂領導的統一促進黨，聚眾到波洛西下榻的飯店外和景美人權園區抗議；部分「老藍男」互傳訊息，好像不樂見波洛西和美國力挺台灣。這類聲音被批暗中與北京唱和，正是國民黨為何選舉一敗再敗，難獲台灣多數選民認同的原因之一。

波洛西強調人權、自由和民主，她力挺台灣，值得肯定，但堅持訪台，對台灣卻利弊參半。她5月間訪烏克蘭，國際並未如此重視，訪台灣反而引發全球媒體關注，增加台灣在美國民眾心目中地位，提高台灣的國際能見度。

中共連串報復，圍繞台灣四周六個海域演習三天，演練封鎖台灣，又對180多家台灣企業進口大陸設限，直接扼殺很多台灣民眾的收入和生機，台灣得到面子、失去裡子。

台灣網上有人互傳，指波洛西訪台不是她主動，而是蔡英文政府在美聘請公關公司邀請，真假尚待查證。訊息還噁心波洛西專機從馬來西亞飛台灣繞道菲律賓，避開南海，耗費近一倍油料和飛航時間；離台時繞行日本沖繩，再飛南韓，嘲笑波洛西繞行。這些說法和大陸五毛粉紅的自嗨，就很難分辨了。

部分深藍人士讓人質疑，如果愛中華民國，也應樂見美國力挺台灣，因為中華民國和台灣就是一體兩面。即使主張不挑釁大陸、不增加兩岸敵意，至少胳膊不往外彎，不罔顧2300萬人也想有國際活動空間、也被尊重，怎能學烏克蘭境內的俄羅斯人，「歡迎俄羅斯侵略烏克蘭」？

海外來自不同地區華人，看待波洛西訪台可以是純美國觀點，也可以是大陸或台灣觀點，取捨由人，這就是政治和言論自由的價值，尊重所有個體的思維和選擇。

華人自己如因逃避中共專制而移民海外，享有自由民主等權利，豈能贊同此時把自由民主的台灣，推向專制體制懷抱，讓野蠻專制用武力吃掉民主、落後併吞先進，不為中華民族留一個示範樣板，再求他日的兩岸談判統合？

波洛西擺明打「台灣牌」，挑戰北京，讓中共對美國表現像紙老虎，只能靠打嘴砲反擊，但其實讓中共暗鬆一口氣。正如牆內貼文，「一瞬間，14億人都不關注儲戶、斷貸、爛尾樓、隱私信息洩漏了，（所有人都在關注波洛西），她治好了我的精神內耗，波洛西就是我二姨」，諷刺感動全中國的「二舅」視頻。

此外，波洛西訪台也讓中共操演封鎖台灣，美方規畫專機航線避免兩軍摩擦，讓五毛們如打鷄血般，慶賀「美國害怕中國的強大」，但真相真的如此嗎？海外華人看各方的政治表演，或應更客觀中立，太一廂情願一面倒，可能枉費身在美國應有的優勢。

波洛西 中共 烏克蘭

上一則

新州紐瓦克買房難 75%居民只能租屋

下一則

芝城活動看板╱6日學生攝影展、20日開學派對送書包

延伸閱讀

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話
波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出

波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出
「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治
兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評
波洛西離台後發聲明：中國無法阻止世界領袖訪台

波洛西離台後發聲明：中國無法阻止世界領袖訪台
白宮：中國沒理由將波洛西訪台變成危機

白宮：中國沒理由將波洛西訪台變成危機

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00
社安局專員陳博眾(中立者)說明社安局各項目申請流程。(特派員黃惠玲／攝影)

社安局專線接通等超久 專員告訴你最佳撥打時段

2022-07-28 11:38

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空