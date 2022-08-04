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德州野火叢生毀3593英畝林地 奧斯汀取消緊急疏散令

編譯組／綜合報導
Smoke Rider野火發生在奧斯汀附近。（FoxAustin.com截圖）
Smoke Rider野火發生在奧斯汀附近。（FoxAustin.com截圖）

德州農工林務局統計8月2日共有26起野火蔓延，燒毀3593英畝林地，Hill Country、Cross Timbers、Rolling Plains與德州北部3日仍然有續燃的風險。詳細狀況可上農工林務局網站查詢，https://public.tfswildfires.com/。

Smoke Rider野火發生在奧斯汀附近，導致Hays County的RM 165道路中斷，截至2日下午3時已經燒毀800英畝林地，但已有50%的區域受到控制。雖然當地一度發布緊急疏散令，但3日上午已經取消，目前無人傷亡。

Big Sky野火發生在Fredericksburg東北方，靠近Big Sky Drive與Foster Ranch Road，因此被命名為Big Sky野火。為了救災Fredericksburg市府向鄰近各縣求援，大批人員與飛機趕到，3日還在緊盯現場變化。Big Sky野火燒毀1400英畝林地，目前只有25%的火場受到控制，不過只有三間農舍受損。

Travis County的Blue Bluff野火是目前唯一獲得100%控制的。不過由於還有零星火苗竄燒，消防人員依然嚴加戒備。

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