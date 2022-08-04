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史前海中霸主身長超過30呎滄龍 德州北部發現化石

編譯組／綜合報導
滄龍的復原圖。（Getty Images）
滄龍的復原圖。（Getty Images）

達拉斯「佩羅自然科學博物館」（Perot Museum of Nature and Science）的古生物學者，近日在德州北部的North Sulphur River灘地起出一具滄龍（mosasaur）的部分骸骨。

滄龍身長超過30呎，屬於蜥蝪的前輩，以現有生物比擬，就像是超大型的科摩多巨蜥，但是能在海裡來去自如，8000萬年前是海中霸主，專吃烏龜、鯊魚或是體型小的滄龍。

在8000萬年前，德州中部還是一片汪洋，因此在德州發現滄龍化石並不是特別的新聞。

這具滄龍是由一名考古初學者Stephen Kruse發現，他說他在North Sulphur River健行時剛巧就發現了牠，而且部分骸骨已經露出岩石。

滄龍科下的海王龍，現展於「佩羅自然科學博物館」（Perot Museum of ...
滄龍科下的海王龍，現展於「佩羅自然科學博物館」（Perot Museum of Nature and Science）。（Perot Museum of Nature and Science）

「佩羅自然科學博物館」的古生物學者7月中接手發掘工作，細工細活加上修修補補，花了六天才起出部分滄龍頭骨，主要是下顎與部分頸椎骨。

「佩羅自然科學博物館」的古生物科主任Ron Tykoski表示，滄龍大概就像現在的白鯨或殺人鯨，在海裡橫行霸道，無所不吃，想像一隻長30呎的科摩多巨蜥，大概就能知道牠的風貌了。

已經發掘出來的部分，收藏在「佩羅自然科學博物館」，其他部分則由古生物學家繼續發掘，希望能讓整具滄龍重見天日。

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