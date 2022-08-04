達拉斯牛仔隊估值76.4億 被評最有價值NFL球隊

達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）。（Dallas Cowboys臉書下載）

FOX 4電視台報導，根據Sportico最新分析，美式職業足球（NFL ）達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）是世上最有體育特許經營權（sports franchise ）價值的體育球隊，估值為76億4000萬元。球隊老闆瓊斯（Jerry Jones）於1989年，以1億5000萬元收購該隊。

體育特許經營權，是指授予任何人或多人擁有或經營體育運動的合同權利。

該球隊的體育特許經營權身價，比美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基隊（New York Yankees）高出6億3000萬元。

洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）則以59億1000萬元估值，被評選為NFL球隊最有體育特許經營權價值球隊第二名。第三名為新英格蘭 愛國者（New England Patriots），估值為58億8000萬元。

其餘名列Sportico最有價值NFL球隊，還包括紐約巨人（New York Giants，57億3000萬元）、舊金山49人隊（San Fracisco 49ers，51億8000萬元）、芝加哥熊隊（Chicago Bears，50億元）、紐約噴射機（New York Jets，48億元）、華盛頓司令（Washington Commanders，47億8000元）、費城 老鷹（Philadelphia Eagles，47億元）和丹佛野馬（Denver Broncos，46億5000萬元）。

NFL球隊平均價值為41萬4000元，比去年增長18%。