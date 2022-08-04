德州危機懷孕中心1000萬擴建 助孕婦生產

Pregnancy Center of the Coastal Bend完工後的預想圖。（Chuck Anasto Associates／Instagram）

德州 政府經費支持的「危機懷孕中心」（crisis pregnancy center）正在準備花費1000萬元擴建，希望以全新的設施與面貌說服意外懷孕的婦女改變心意，在此生下腹中胎兒，而不是選擇人工流產。

位於基督聖體市（Corpus Christi）的「濱海灣懷孕中心」（Pregnancy Center of the Coastal Bend），改建後將處於Oso Bay海景環繞的位置，占地超過2萬平方呎。當中設有九間諮商室、六間超音波室、咖啡廳與慈善商店，另外針對「爸爸們」，中心也設有休閒設施，還有婚姻諮商師可以洽談。

濱海灣懷孕中心完工後將是全美最大的「危機懷孕中心」，意在解決羅訴韋德判決被推翻後的意外懷孕問題。中心由建築師事務所Chuck Anasto Associates負責。

中心執行長Jana Pinson表示，預算 都是來自州政府，2021年度經過議會同意撥給「墮胎 替代方法」（Alternatives to Abortion）計畫的1億元。不過，披露此一改建計畫的華盛頓郵報卻指出， 「墮胎的替代方法」項目自2000年代中葉創設後，就一直缺乏有效監督。

華郵指出，墮胎的替代方法計畫的主要撥款對象是危機懷孕中心，支持者則多半讚許計畫在德州境內防止人工流產的成效。例如德州共和黨眾議員克勞斯（Matt Krause）就曾說，沒有人能推估墮胎的替代方法計畫救了多少生命，就像沒有人能說燈塔救了多少艘船一樣，但是只要燈塔在那，迷途的人就有目標可去。

Jana Pinson表示，中心將主要面向年輕大學生，未來將有50名職員與每年200萬元的預算。另外還有讀經班，研讀聖經就能獲取獎勵點數，拿來換免費尿布。Jana Pinson說，她們去年就發了20萬片尿布。