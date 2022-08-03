受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

過去十年從外州遷入德州 的人數極多，但事實上遷出的人也不少，德州政治風氣猛向右吹固然是原因之一，但只是促成外遷的諸多因素之一。

為了保障個人隱私，聖安東尼奧快訊的報導沒提外遷者的姓氏，譬如凱莉(Carrie)是在德州出生成長，但她求學與就業期間有許多機會到外州，念大學的時候有一年住在加州 ，有半年住在科羅拉多州。幾年前她和新婚丈夫到西雅圖 度蜜月，對登山客而言，美國西北部涼爽的氣候非常宜人，回到德州以後兩人還多次到華盛頓州和奧勒岡州度假。

疫情初期室內娛樂場所關閉，那時他們的孩子才15個月大，夫婦倆每次帶著孩子到戶外活動時，開始對德州又濕又熱的氣候深感難忍。那時30歲的凱莉很快在奧勒岡州波特蘭(Portland)一家啤酒廠找到營銷經理(marketing manager)的職位，2020年8月全家就搬到波特蘭定居。對她而言，過去在H-E-B超市經常碰到老師同學的樂事當然已成過去，但她對奧勒岡州的環境非常喜歡。

凱倫福斯特(Corrin Foster)本是芝加哥人，為了躲避嚴寒的冬季，她十多年前與丈夫搬到奧斯汀，當時他們就想買房子，但因為房價高買不起。後來凱倫離了婚，但她有個高薪的好職位，疫情初起時她又想買房，但太多人競爭，而且許多買家是用現金購屋，她根本搶不到。

兩年前她首次到南卡州查爾斯頓(Charleston)旅行時，深深感覺那裡就是下一個奧斯汀，房價將會大漲，幾個月後她就搬到查爾斯頓。她指出，身為女人在南卡州享受的女權比德州多，雖然兩個州都是保守州。

班(Ben) 出生於德州布拉佐里亞縣(Brazoria)，14歲時跟著父母搬到聖安東尼奧，住了十年之後在2021年11月搬到洛杉磯，現年26歲的班與未婚妻育有一女。班指出，川普擔任總統時德州變得越來越紅，川普下台以後更是有增無減。他是音樂家，德州極端保守的風氣讓他喘不過氣，而搬到南加州才幾個月，他的事業已經大有突破。最令班想念的德州事物是H-E-B超市，他覺得沒有別的商店那麼為顧客著想。

現年33歲的布蘭卡(Blanca)出生於休士頓，為了念大學搬到聖安東尼奧，接著在這裡就業成家，她表示想搬出德州是「三流匯聚」(trifecta)的結果，2021年2月的世紀大寒她親身體驗到人民所處的險境，但事後州長不專務在強化供電系統，反而把政爭列為第一優先，倡導嚴限墮胎，作為女人，她擔心如果意外懷孕在德州墮胎會犯法，開始想要外遷。

有一天她在網路上看到西雅圖一家公司的徵人廣告，隨手把履歷表送進去，沒想到最後被錄取了，她與丈夫詳細商量後，搬到西雅圖。過去七個月的西雅圖生活讓她相當滿意，可惜的是她絕大多數的親友都在德州，現在想見一面太困難。