小馬聯盟世界少棒賽 台灣代表隊獲亞軍

高雄聯隊小將榮獲亞軍。 （楊淑雅提供）

「2022年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」冠軍戰於今年8月1日在德州 拉雷多市M.E. Benavides Complex體育園區展開，高雄市代表隊小將們在決賽中迎戰美國加州 普拉森隊，經過七局鏖戰，不敵對手，獲得世界盃亞軍。蔡英文總統、賴清德副總統在賽後致上賀電，由駐休士頓 台北經濟文化辦事處羅復文處長(線上)及王韋龍副處長及韋天翔副組長在現場轉頒。高雄市教育局謝文斌局長亦連線向選手們致賀及表達慰勞之意。

「2022年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」從7月29日起至8月1日止在美國德州拉雷多市M.E. Benavides Complex體育園區展開，台灣代表隊由高雄中正國小吳軒銘校長帶領，與總教練尤伸評、教練柯永瑞、楊正安共同率領以高雄市中正國小為主的代表隊參賽，球員有藍聖捷、王柏鈞、李政隆、溫梓廷、蘇子進、簡正勛、謝侃學、王順正、巫逸凡，加上忠孝國小姜晉堯及姜晉錫兄弟檔、壽天國小孔皓寧、鼓山國小邱孝佑、祖港．卡嘎捏拉恩及吳室穎等選手參賽。

7月29日第一場比賽以7比5戰勝多明尼加隊；第二場比賽7月30日晚間以18比0戰勝地主德州拉雷多隊；第三場比賽於7月31日以15比0再次擊退拉雷多隊；8月 1日冠亞軍決賽遇上強勁對手美國加州普拉森隊，比數落後，獲得亞軍。大會舉行頒獎典禮後，駐休士頓經文處羅復文處長勉勵中華小將：「疫情後事隔三年再度來美參賽，一路過關斬將，充分展現運動家精神，我們深以為榮」。

本次台灣少棒代表隊來美國德州參賽，為聖安東尼奧及拉雷多地區僑學界盛事，聖安東尼臺灣同鄉會林樹強會長、前會長羅唯嘉、拉雷多亞裔協會前會長黃莉玲、僑領蔡裕芬、楊高興、陳明枝、德州農工國際大學臺籍陳書修教授等對球隊關懷支持有加，每場比賽都號召眾多鄉親、學人和友人到球場加油，熱情感人。

美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽是由小馬聯盟（PONY Baseball League）所主辦的11～12歲級少弓棒國際賽事，其以「臺灣隊」稱呼我團隊，且於會場佈置中華民國國旗，甚為重視台灣代表隊參賽。