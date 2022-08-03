休士頓同源會華埠小姐獎學金選美大賽 袁加麗奪冠

最後入選四位佳麗，(左一)季軍劉雨、(左二)冠軍袁加麗、(右二)亞軍關美珍、(右一)才藝奬載曉芸。 （趙婉兒提供）

休士頓 同源會華埠 小姐五十周年獎學金選美大賽於７月２３日晚在 Royal Sonesta 酒店盛大舉行。晚宴賓客如雲 席開４０多桌。加上餐後選美大賽觀眾共五百多人參加。德州哈里斯郡第四區專員Commissioner Jack Cagle、哈里斯郡法官Lina Hidalgo、 前名譽法官張文華、前市議員 Gordon Quan、台北經濟文化辦事處副處長王韋龍和夫人、 僑教中心黃依莉副主任也應邀出席。這次慶祝50週年的活動，也邀請歷界獲獎的休士頓華埠小姐出席。

休士頓同源會會長趙婉兒表示休士頓同源會於1954年成立。第一屆的華埠小姐選美大賽是在1971年迄今已踏入第五十屆。是休士頓社區的亮點盛會之一。今晚這個重要的時刻為華裔 社區表揚模範的華裔年輕女性，鼓勵她們通過自己的才能和促進藝術的表達和智力發展，並為華裔年輕女性提供了了解她們的傳統並回饋休士頓社區的機會。

華埠小姐獎學金選美大賽由選美大賽主席Betty Gee和共同主席Grace Lynn 和 Tammy Su共同策劃。晚宴的主持人Rose-Ann Aragon 和 Jonas Chin熱情活潑，快速的臨場反應互動更是提昇全場的氣氛。此次參賽佳麗共有九位。從自我介紹、泳裝走秀、才藝競賽、旗袍儀態及機智問答等。經過五位評審遴選後，最終入選四位佳麗: 18 歲的克萊門茨高中畢業生袁加麗奪得了冠軍，亞軍／中國新年小姐得主是關美珍、二公主是劉雨、才藝小姐是載曉芸。冠軍袁加麗將代表休士頓參加 2023 年在舊金山舉行的美國華埠小姐選美比賽。