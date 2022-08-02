劉秀美榮獲Civic Leadership Award獎

國際領袖基金會休士頓分會會長劉秀美（圖左）榮獲Civic Leadership Award。（劉秀美提供）

休士頓 國際領袖基金會會長劉秀美榮獲國際領袖基金會華府 總會肯定，7月29日在華府舉行年度頒獎晚宴中獲頒Civic Leadership Award獎項，多位陪同她參與盛會的親朋好友們為她感到高興，休士頓僑界也與榮焉，並盛讚她實至名歸。

今年是國際領袖基金會華府總會自新冠疫情發生以來，首次辦理的領導能力和商務高峰會，在年度頒獎晚宴，劉秀美榮獲Civic Leadership Award， 表揚她多年來堅持熱誠服務社區，參與慈善活動並回饋社會；同時鼓勵亞太裔的新移民及下一代了解美國各級政府提供的資源，融入美國主流社會，爭取亞太裔自身權益。

前勞工部 及交通部部長趙小蘭，常參加國際領袖基金會的活動，在多場青年講座鼓勵大家人生要有目標，對於自己的未來要勇敢逐夢，並保留中華文化價值 ，負起傳承的責任，感恩父母親無止境的愛 ; 若想競選公職，是在於熱心的服務和能為國家做些什麼?

劉秀美介紹創會會長董繼玲和希爾頓花園旅館的老闆許文忠、黎淑瑛夫婦認識後，大家都有共同的理念來提升美國亞太裔地位，並培育國際青年領袖，成立國際領袖基金會休士頓分會。歷經許文忠創會會長、已故公寓皇后莊麗香會長、許氏花旗嵾老闆許聖美、美南新聞報業電視傳媒集團董事長李蔚華會長、前亞裔商會會長喻斌，都是非常成功的企業家，他們無私的奉獻，受到在華府總會的肯定，為亞太裔傑出楷模，獲得各項褒奬。