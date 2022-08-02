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劉秀美榮獲Civic Leadership Award獎

【休士頓訊】
國際領袖基金會休士頓分會會長劉秀美（圖左）榮獲Civic Leadership Award。（劉秀美提供）
國際領袖基金會休士頓分會會長劉秀美（圖左）榮獲Civic Leadership Award。（劉秀美提供）

休士頓國際領袖基金會會長劉秀美榮獲國際領袖基金會華府總會肯定，7月29日在華府舉行年度頒獎晚宴中獲頒Civic Leadership Award獎項，多位陪同她參與盛會的親朋好友們為她感到高興，休士頓僑界也與榮焉，並盛讚她實至名歸。

今年是國際領袖基金會華府總會自新冠疫情發生以來，首次辦理的領導能力和商務高峰會，在年度頒獎晚宴，劉秀美榮獲Civic Leadership Award， 表揚她多年來堅持熱誠服務社區，參與慈善活動並回饋社會；同時鼓勵亞太裔的新移民及下一代了解美國各級政府提供的資源，融入美國主流社會，爭取亞太裔自身權益。

勞工部及交通部部長趙小蘭，常參加國際領袖基金會的活動，在多場青年講座鼓勵大家人生要有目標，對於自己的未來要勇敢逐夢，並保留中華文化價值 ，負起傳承的責任，感恩父母親無止境的愛 ; 若想競選公職，是在於熱心的服務和能為國家做些什麼?

劉秀美介紹創會會長董繼玲和希爾頓花園旅館的老闆許文忠、黎淑瑛夫婦認識後，大家都有共同的理念來提升美國亞太裔地位，並培育國際青年領袖，成立國際領袖基金會休士頓分會。歷經許文忠創會會長、已故公寓皇后莊麗香會長、許氏花旗嵾老闆許聖美、美南新聞報業電視傳媒集團董事長李蔚華會長、前亞裔商會會長喻斌，都是非常成功的企業家，他們無私的奉獻，受到在華府總會的肯定，為亞太裔傑出楷模，獲得各項褒奬。

與會者大合照。（劉秀美提供）
與會者大合照。（劉秀美提供）
獲獎人與趙小蘭（右五）合影。 （劉秀美提供）
獲獎人與趙小蘭（右五）合影。 （劉秀美提供）

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