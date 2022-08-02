新眾議員靠謾罵當選 剛上任即成箭靶

代表格蘭德河谷的新科國會眾議員弗羅雷斯(Mayra Flores)。（Mayra Flores for Congress網站下載）

代表格蘭德河谷的新科國會眾議員 弗羅雷斯(Mayra Flores)，是以開炮猛轟的極右偏激理念與方式在6月14日的選舉中勝出，但她上任沒幾天已經飽受自己所屬的共和黨 挑釁者騷擾，顯然她現在了解成為箭靶的苦處。

2012年總統大選中，共和黨的羅穆尼(Mitt Romney)又敗給民主黨 的歐巴馬，共和黨內部自我反省後在2013年出了一份報告，結論是共和黨要在未來的選舉中獲勝，最關鍵的一點是要得到「西語裔選民」(Hispanic voters)捧場，但共和黨向來是以白人多數為重點，西語裔一向是民主黨的票倉，共和黨真的能吸引到西語裔？

但那份報告的預言在6月的特別選舉中應驗，移民自墨西哥的弗羅雷斯成為第34選區的眾議員，這個選區的居民84%是西語裔，2016年大選中民主黨的喜萊莉比共和黨的川普的得票率多出21%，但到了2020年民主黨的拜登只比川普多了4%。接著在2021年，麥凱倫的市民選出共和黨籍的市長哈維耶維亞洛伯斯(Javier Villalobos)，而今弗羅雷斯擊敗民主黨對手桑切斯(Dan Sanchez)，成為國會歷史上第一位墨西哥出生的女眾議員(first Mexican-born congresswoman)，年紀才36歲的弗羅雷斯已在美國歷史上豎立了一個里程碑。

以最近的趨勢來判斷，今年11月的期中選舉應該會有更多的西語裔選民把票投給共和黨候選人。但共和黨內的白人選民卻還有很多不肯接受這個大勢，他們仍然抱持白人高高在上的心態，不承認西語裔人口已與白人並駕齊驅的現實。7月下旬的一天，弗羅雷斯在國會大廈的走廊上遭一名黨內挑撥者破口大罵，那人喊說：「如果妳的丈夫是邊界巡邏員，妳怎麼能投票贊成接受夢想生(Dreamers)？」弗羅雷斯最後躲進一間會議室把門鎖起來，才擺脫了那人的騷擾。

在同一個時段，佛州的極右派政論網紅蘿菈盧默(Laura Loomer)對弗羅雷斯猛攻，指控她是「國會中墨西哥出生的西語裔同情者」，謊稱弗羅雷斯要讓非法移民得到特赦(amnesty)成為公民，並宣稱如果她(弗羅雷斯)進入國會，將制定法律規定參選聯邦職位的候選人都必須是「美國出生的」(BORN IN AMERICA)。

但弗羅雷斯自己也曾謊話連篇的為自己抬高在黨員中的身價，國會暴動當天她在推特上發文：「如果我們允許民主黨把總統職位偷走，那麼將來的所有選舉都會被他們偷走。」暴動發生以後，她又發推文指稱暴動是滲透者(infiltrators)造成的，不是共和黨人的錯。

由於選區重劃，弗羅雷斯今年11月還要再選一次，新的選區比舊的更藍（意指更偏向民主黨），所以她面臨的挑戰較大，政壇人士對她是否能以上次那種方式勝出抱著熱烈期待的心態。