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華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

休士頓東南部加油站 槍擊劫車2死 逮2嫌

編譯組／綜合報導
休士頓東南部一加油站，1日凌晨發生槍擊劫車案，兩人死亡。（ABC 13）
休士頓東南部一加油站，1日凌晨發生槍擊劫車案，兩人死亡。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，休士頓東南部一加油站，8月1日凌晨發生槍擊劫車案，造成兩人死亡，警方追逐嫌犯後逮捕兩人。

休士頓警方表示，這起事件發生於當天凌晨1時45分，一輛黑色日產（Nissan）和一輛白色賓士（Mercedes）在Fuqua和Monroe附近一個加油站內，每輛車內有兩人，據信他們在進行某種交易。

調查人員說，日產車內的乘客下車後坐進賓士車內。透過加油站監控影片顯示，車內隨後發生打鬥，槍聲響起。

警方稱，賓士車輛的司機遭槍擊後，逃入加油站內尋求幫助，送醫後不治。

之後，槍手下車，進入賓士車駕駛座上。休士頓警局警官阿靈頓（Michael Arrington）說，「現場有一堆散落的現金，看起來是槍手離開汽車前撿到的。」

坐入駕駛座後的槍手開車，車內乘客逃離現場，乘客據信也遭槍擊。警方展開追捕行動，槍手最終將乘客甩在路邊，該乘客當場死亡。

最後警方在距離槍案現場幾哩處，在臨近Beamer的Dixie Farm路上的一加油站內逮捕槍手。

警方並根據留在槍案現場日產車輛牌照，逮捕一名相關疑犯。

加油站 休士頓 槍擊

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