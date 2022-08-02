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華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

男子偷救護車 連撞多車後 在得來速被捕

編譯組／綜合報導
26歲維加（Josue Vega）7月31日晚涉嫌偷了一輛救護車，在西休士頓Whataburger速食店撞上在得來速（drive-thru）排隊等候的車輛後遭拘捕。（ABC 13）
26歲維加（Josue Vega）7月31日晚涉嫌偷了一輛救護車，在西休士頓Whataburger速食店撞上在得來速（drive-thru）排隊等候的車輛後遭拘捕。（ABC 13）

休士頓紀事報報導，26歲維加（Josue Vega）7月31日晚涉嫌偷了一輛救護車，沿途撞上多輛車，最後在西休士頓Whataburger速食店撞上在得來速（drive-thru）排隊等候的車輛後遭拘捕。

休士頓警局發言人稱，維加於當晚10時45分，從Richmond Avenue 24000號街區附近的西休士頓醫療中心（West Houston Medical Center）開走休士頓消防局所屬的救護車。

他將救護車開到鄰近Whataburger速食店的另一家快餐店，在該餐廳停車場，與另外三輛車相撞。

在離開第一家餐廳後，維加將救護車開上Westheimer路，警方稱他在路上撞上另一輛車。

他繼續駕駛，直到將車停在12401 Westheimer Road的Whataburger速食店，反向進入得來速車道，撞上排隊的第一輛車，以便在窗口拿走食物。

被撞的第一輛車受撞擊，波及後面排隊的許多車輛造成連環撞。第一輛車主告訴ABC 13電視台，「他從拐角處飛來，開得有點快。」

休士頓警局警方最後以竊盜休士頓消防局救護車等重罪拘捕維加。

休士頓

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