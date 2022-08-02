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華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

凱帝市亞裔商家 連4晚遭同一竊賊襲擊

編譯組／綜合報導
距離休士頓近30哩的凱帝市（Katy）亞洲城（Asiatown）十多商家，連續四晚遭竊賊襲擊，根據監控攝影，竊賊用石塊打碎玻璃後入內。（ABC 13）
距離休士頓近30哩的凱帝市（Katy）亞洲城（Asiatown）十多商家，連續四晚遭竊賊襲擊，根據監控攝影，竊賊用石塊打碎玻璃後入內。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，距離休士頓近30哩的凱帝市（Katy）一家叫做亞洲城（Asiatown）的餐廳和其他十多家餐飲店，連續四晚遭竊賊襲擊，商家認為竊賊似為同一人。

位於Colonial Parkway 23100街區的Com Tam Saigon越南餐廳，門前有一塊木板，店主稱，日前遭竊賊用石塊砸碎玻璃。

上週末，一名竊賊在三天內，襲擊當地11家亞裔商家，包括BreakTime Tea Lounge、Black Pearl Seafood Bar、Yummy Pho、Bo Ne, Beardpapa Ktown、Ding Tea、Fork It和Lava Coffee等，這些商家位於Katy Freeway和Grand Parkway附近，均受波及。

Fork It老闆Tasha Mabry於2022年初從紐約搬到德州開設餐廳，餐廳只開了25天，就遇到竊賊。

業主認為，從他們監控攝影，都顯示同一人用石頭敲碎玻璃後闖入店內。

哈里斯縣警局表示，他們知道近期出現頻繁的闖入盜竊案，將增加該地區巡邏。

越南 亞裔 德州

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