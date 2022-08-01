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制止愛田機場開槍女子 達拉斯勇警獲讚

編譯組／綜合報導
開槍的女子奧杜夫瓦（Portia Odufuwa，左）遭到員警Ronald Cronin（右）制服。（NBC）
開槍的女子奧杜夫瓦（Portia Odufuwa，左）遭到員警Ronald Cronin（右）制服。（NBC）

日前本報曾報導達拉斯愛田機場（Dallas Love Field）25日近中午的槍擊案，目前有很多案發細節出爐，當時37歲女子奧杜夫瓦（Portia Odufuwa）在登機櫃台附近大喊婚姻不和等語後開始朝空開槍，附近的員警Ronald Cronin曾出言制止，但奧杜夫瓦反倒將槍口對向員警與其他民眾，Cronin因此開槍擊中女子，並與後來趕到的其他警察一起逮捕女子。Cronin因為及時拯救了更多的生命受稱讚。

達拉斯警察局局長加西亞（Eddie Garcia）說，調查人員了解到，是一名優步司機在機場將奧杜夫瓦載到機場。

然後她在浴室裡換了衣服，手裡拿著一把手槍出來。 警方說，她大喊關於她的婚姻、監禁的事情，並說她要炸毀這個地方。

她宣洩不滿情緒後開始對空開了二至三槍。附近的員警Ronald Cronin發現後先是要她放下武器，但是奧杜夫瓦不但不理，還將槍口對準員警，Ronald Cronin因此多次擊中奧杜夫瓦。

其他員警之後陸續趕到，現場雖然無人受傷，但是因為槍枝還在奧杜夫瓦身旁，因此警察小心翼翼地接近，最後才將她逮捕，然後送醫。事後調查發現，奧杜夫瓦的槍枝至少能裝16顆子彈，但槍身的彈夾只剩五顆子彈。對空開槍的三枚彈殼也已尋獲。

警方表示，奧杜夫瓦前科累累，自2018年起就已被禁止持槍，機場槍擊案的槍枝不屬於奧杜夫瓦，但來源還待釐清。奧杜夫瓦涉及的多起案件已經撤銷，因為她無法能力出庭應訊，在多次被捕後也做過心理評估。

機場 警察 槍擊

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