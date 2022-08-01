我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

安排非必要脊椎手術 聖安東尼奧醫涉詐保 遭求償110萬

【聖安東尼奧訊】
桑傑米斯拉醫師(Dr. Sanjay Misra)。（https://www.findatopdoc.com/doctor/3088485-Sanjay-Misra-Orthopedist）
桑傑米斯拉醫師(Dr. Sanjay Misra)。（https://www.findatopdoc.com/doctor/3088485-Sanjay-Misra-Orthopedist）

在聖安東尼奧執業已近30年的印度裔骨骼外科醫師，遭兩家保險公司提出索賠訴訟，指控他為車禍傷害者提供昂貴卻不必要的脊椎治療與手術，把保險理賠金額提高，業者向該醫師索取110萬元賠償。

現年55歲的桑傑米斯拉醫師(Dr. Sanjay Misra)，是在德州大學聖安東尼奧分校的醫學院完成住院醫師資格。總部在伊利諾州的州農互助保險公司(State Farm Mutual)，和德州的州農縣份互助保險公司(State Farm County Mutual)於26日(周二)，在聖安東尼奧市的聯邦法院呈遞訟狀，指出米拉斯醫師先後向兩家公司發出幾百份有詐欺嫌疑的索賠帳單，總金額達到650萬元，兩家公司要求米斯拉醫師歸還其中的110萬元。

保險資訊學院(Insurance Information Institute)發言人麥可貝利(Michael Barry)指出，保險公司對詐欺索賠非常警覺，公司有專門的調查員探查可能是詐欺的索賠事件，這是為了保障保險公司，也是為保障消費者，如果任由歹徒索取高額的車禍賠償，所有駕駛人的保費都會升高。

米斯拉醫師執業已近30年，媒體探查他的背景後沒有發現他有犯罪前科，醫師委員會也沒有對他懲處過。訴訟文件指出，米斯拉醫師替大約300名車禍傷者做脊椎注射(spinal injection)，這種注射每次索價3300元；他又對其中一半的人建議做脊椎外科手術(spinal surgery)，這種手術非常昂貴，保險公司對其中的一些手術質疑，認為是沒有必要的，目的只是為提高對保險公司的索賠金額。

2020年州農互助保險公司是德州最大的汽車保險公司，市場占有率為13.4%，目前可能仍是德州最大的車險公司。德州的州農縣份互助保險公司2020年是德州第33大車險公司，占車險市場的0.5%以下。

保險 德州 手術

上一則

萬豪酒店家具義賣 善款全捐斯坦福學區

延伸閱讀

國防部合約工夫婦 盜用德州亡童身分35年

國防部合約工夫婦 盜用德州亡童身分35年
夏州夫婦涉盜用德州亡童身分35年 被控「密謀反政府」

夏州夫婦涉盜用德州亡童身分35年 被控「密謀反政府」
世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18：0勝德州地主拉雷多隊

世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18：0勝德州地主拉雷多隊
兩年前遭割耳截尾後丟棄小貓 現況有喜有悲

兩年前遭割耳截尾後丟棄小貓 現況有喜有悲
藍光火球深夜畫過中德州夜空 AMS：怪異的隕石

藍光火球深夜畫過中德州夜空 AMS：怪異的隕石

熱昏頭 日本2大保險公司推「中暑保單」

熱昏頭 日本2大保險公司推「中暑保單」

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
社安局專員陳博眾(中立者)說明社安局各項目申請流程。(特派員黃惠玲／攝影)

社安局專線接通等超久 專員告訴你最佳撥打時段

2022-07-28 11:38
維斯敏經營Lil Kidz Kastle托兒所，上周向丈夫開槍，因他猥褻托兒所兒童。（取自托兒所官網）

馬州男子猥褻托兒所學生 妻憤而開槍

2022-07-26 14:44

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家