安排非必要脊椎手術 聖安東尼奧醫涉詐保 遭求償110萬

桑傑米斯拉醫師(Dr. Sanjay Misra)。（https://www.findatopdoc.com/doctor/3088485-Sanjay-Misra-Orthopedist）

在聖安東尼奧執業已近30年的印度裔骨骼外科醫師，遭兩家保險 公司提出索賠訴訟，指控他為車禍傷害者提供昂貴卻不必要的脊椎治療與手術 ，把保險理賠金額提高，業者向該醫師索取110萬元賠償。

現年55歲的桑傑米斯拉醫師(Dr. Sanjay Misra)，是在德州 大學聖安東尼奧分校的醫學院完成住院醫師資格。總部在伊利諾州的州農互助保險公司(State Farm Mutual)，和德州的州農縣份互助保險公司(State Farm County Mutual)於26日(周二)，在聖安東尼奧市的聯邦法院呈遞訟狀，指出米拉斯醫師先後向兩家公司發出幾百份有詐欺嫌疑的索賠帳單，總金額達到650萬元，兩家公司要求米斯拉醫師歸還其中的110萬元。

保險資訊學院(Insurance Information Institute)發言人麥可貝利(Michael Barry)指出，保險公司對詐欺索賠非常警覺，公司有專門的調查員探查可能是詐欺的索賠事件，這是為了保障保險公司，也是為保障消費者，如果任由歹徒索取高額的車禍賠償，所有駕駛人的保費都會升高。

米斯拉醫師執業已近30年，媒體探查他的背景後沒有發現他有犯罪前科，醫師委員會也沒有對他懲處過。訴訟文件指出，米斯拉醫師替大約300名車禍傷者做脊椎注射(spinal injection)，這種注射每次索價3300元；他又對其中一半的人建議做脊椎外科手術(spinal surgery)，這種手術非常昂貴，保險公司對其中的一些手術質疑，認為是沒有必要的，目的只是為提高對保險公司的索賠金額。

2020年州農互助保險公司是德州最大的汽車保險公司，市場占有率為13.4%，目前可能仍是德州最大的車險公司。德州的州農縣份互助保險公司2020年是德州第33大車險公司，占車險市場的0.5%以下。