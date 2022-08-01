我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

猴痘病例攀升 休士頓地區已83例 官員尋求更多疫苗

編譯組／綜合報導
休士頓-哈里斯縣已有超過80起猴痘病例。（FOX 26截圖）
休士頓-哈里斯縣已有超過80起猴痘病例。（FOX 26截圖）

FOX 26電視台報導，休士頓-哈里斯（Houston-Harris）縣截至7月29日，已出現83起猴痘病例，其中休士頓67例，哈里斯縣非縣屬地有16例。隨著病例不斷攀升，衛生官員正向聯邦疾病及預防中心（CDC）要求提供更多疫苗

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo），目前該縣共分配1萬6780劑猴痘疫苗，這些疫苗將分三批送達。

哈里斯縣公共衛生局布朗（Ericka Brown）說，該縣政積極向符合的接種者提供訊息。包括被診斷出患有淋病或梅毒者，有機會接觸愛滋病毒者，或在商業性場所工作者，這些高風險者將是重中之重。

休士頓UTHealth博士Catherine Troisi說，「我認為我們需理解，並不是每個人都處於高風險，你不會因接觸雜貨店或餐館內周圍的人而感染病毒。」

「不幸的是，病毒找到傳播途徑。我們認為，感染者與其他男性發生性接觸，可能有感染風險。這種病毒不會通過性傳播，但如果發生性行為，可能會因皮膚接觸而感染。」

相關單位不建議18歲以下者施打疫苗。符合標準者，可致電 832-927-0707.

疫苗 休士頓 猴痘

上一則

韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

下一則

制止愛田機場開槍女子 達拉斯勇警獲讚

延伸閱讀

郵務車遇搶劫 奪走萬能鑰匙

郵務車遇搶劫 奪走萬能鑰匙
駕駛遇路怒遭槍擊輕傷 2歲童在後座幸無恙

駕駛遇路怒遭槍擊輕傷 2歲童在後座幸無恙
利用槍展漏洞 跨州走私182把槍 5人1611罪起訴

利用槍展漏洞 跨州走私182把槍 5人1611罪起訴
黃思賢專責宣導哈里斯縣選務

黃思賢專責宣導哈里斯縣選務
德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺
獨留22月大幼兒車中熱死 喬州粗心父判無罪

獨留22月大幼兒車中熱死 喬州粗心父判無罪

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
社安局專員陳博眾(中立者)說明社安局各項目申請流程。(特派員黃惠玲／攝影)

社安局專線接通等超久 專員告訴你最佳撥打時段

2022-07-28 11:38
維斯敏經營Lil Kidz Kastle托兒所，上周向丈夫開槍，因他猥褻托兒所兒童。（取自托兒所官網）

馬州男子猥褻托兒所學生 妻憤而開槍

2022-07-26 14:44

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家