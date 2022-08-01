猴痘病例攀升 休士頓地區已83例 官員尋求更多疫苗

休士頓-哈里斯縣已有超過80起猴痘病例。（FOX 26截圖）

FOX 26電視台報導，休士頓 -哈里斯（Houston-Harris）縣截至7月29日，已出現83起猴痘 病例，其中休士頓67例，哈里斯縣非縣屬地有16例。隨著病例不斷攀升，衛生官員正向聯邦疾病及預防中心（CDC）要求提供更多疫苗 。

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo），目前該縣共分配1萬6780劑猴痘疫苗，這些疫苗將分三批送達。

哈里斯縣公共衛生局布朗（Ericka Brown）說，該縣政積極向符合的接種者提供訊息。包括被診斷出患有淋病或梅毒者，有機會接觸愛滋病毒者，或在商業性場所工作者，這些高風險者將是重中之重。

休士頓UTHealth博士Catherine Troisi說，「我認為我們需理解，並不是每個人都處於高風險，你不會因接觸雜貨店或餐館內周圍的人而感染病毒。」

「不幸的是，病毒找到傳播途徑。我們認為，感染者與其他男性發生性接觸，可能有感染風險。這種病毒不會通過性傳播，但如果發生性行為，可能會因皮膚接觸而感染。」

相關單位不建議18歲以下者施打疫苗。符合標準者，可致電 832-927-0707.