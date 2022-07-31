運動紀念品店遭4匪「大搬家」 業主懸賞2萬抓賊

「Sports Cards Plus」(不只運動卡)是德州 規模最大的運動紀念品店之一，該店的玻璃門日前遭四名歹徒用水泥磚打破，許多箱的商品遭歹徒偷走，業主嘆息之餘自掏腰包懸賞2萬元抓賊。

25日(周一)凌晨4時左右，聖安東尼奧市警局打電話給業主查理迪培卓(Charlie DiPietro)，告知他在2251 Lockhill Selma Road的店舖遭人打破玻璃門入侵，他隨即起身前往商店。他的店設有警鈴，保全公司接到系統發出的警訊時，通知警方前往查看。在錄相機存下的影像上，可以看到四名男子結夥作案，他們把一箱箱的商品搬上U-Haul出租卡車，前後只有幾分鐘，然後他們一起上車離去。

業主表示他在這個地點做生意已有30多年歷史，這段期間至少被歹徒入侵過六次，一周前有人想從後門侵入店裡，但沒有得逞，誰知幾天之後就蒙受如此重大的損失。他指出歹徒搬走的箱子，每箱都至少有價值1萬元的運動紀念品，而為了要把歹徒繩之以法，他自己出2萬元的懸賞，如果有人能從警局公布的影像中指認出是誰並因此破案，可以得到這筆賞金。

業主慨嘆生意難做，出了這種事件不但失去高價的商品，還要花錢花時間修理店面。他表示正在考慮雇請保安人員值夜，但雇用保安每個月至少多出數千元開銷，會讓他的成本升高許多。如果有破案線索，可以打210-207-7273通知市警局，或打210-224-STOP跟「聖安東尼奧犯罪終結者」(San Antonio Crime Stoppers)聯繫。