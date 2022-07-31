國防部合約工夫婦 盜用德州亡童身分35年

國防部承包商員工普里姆羅斯夫妻冒用過世嬰兒身分數十年。（美聯社）

根據檀香山聯邦法院紀錄，一名美國國防部合約工作人員與妻子，盜用兩名死去的德州 兒童身分，生活了數十年，兩人被控竊取身分並密謀反對政府。

普里姆羅斯(Walter Glenn Primrose)與莫瑞森(Gwynn Darle Morrison)皆60多歲，據稱分別以福特(Bobby Edward Fort)及蒙塔吉(Julie Lyn Montague)的名字生活了數十年，兩人在歐胡島Kapolei被捕。

國防部承包商員工普里姆羅斯夫妻冒用過世嬰兒身分數十年。（美聯社）

俄間諜 ？2人曾穿KGB制服

檢察官 訴請夫婦兩人不予保釋，因為此案表明，兩人可能不僅是透過詐欺手段取得駕照、護照與國防部證件，美國助理檢察官穆勒克(Thomas Muehleck)更在法庭文件指出，這些證件甚至協助普里姆羅斯取得美國海岸警衛隊的秘密安全許可，擔任國防部合約工作人員。有舊照片顯示，這對夫婦穿著前俄羅斯間諜機構(KGB)制服。有一名友人透露，莫瑞森曾住在羅馬尼亞，當時為蘇聯社會主義陣營的國家。

不過，莫瑞森的律師指出，莫瑞森從未住過羅馬尼亞，她與普里姆羅斯曾開玩笑地試穿同一件夾克，擺姿勢拍照。即使這對夫妻使用新身分，律師梅根(Megan Kau)表示，他們已經過了30年守法的生活，「莫瑞森想讓每個人知道，她不是間諜。這一切都被誇大。政府過分反應。」

國防部承包商員工普里姆羅斯夫妻冒用過世嬰兒身分數十年，還有身穿蘇聯情報機構國安會制服舊照。（美聯社）

然而，檢察官認為，若這對夫婦獲釋，脫逃風險很高。普里姆羅斯曾任海岸警衛隊航空電子電器技術員，若被釋放，其高階通信技術可能會秘密外流。助理檢察官穆勒克表示，這對夫婦被認為還有其他別名。

未參與此案的檀香山辯護律師奧格瑞迪(Kevin O'Grady)表示，普里姆羅斯取得秘密許可，可能提供「敵人非常有價值的訊息」。他指出，海岸警衛隊與陸軍與海軍密切合作，協助反情報並擔任國家海上邊境巡邏隊。海岸警衛隊對國家脆弱之處特別了解，包括如何透過水港滲透到國內，夏威夷是主要軍事中心，是許多間諜活動的主要目標。

法拍德州房後 以假名再婚

根據法庭紀錄，普里姆羅斯與莫瑞森出生於1955年，在德州Port Lavaca上高中，就讀Stephen F. Austin大學。1980年結婚。文件並未說明這對夫婦為何於1987年盜用已故孩童身分。但國務院外交安全局特勤人員提交文件指出，這對夫婦在當年法拍他們在德州Nacogdoches的房屋，並於1988年以假名再婚。

法庭紀錄並未提供任何有關他們獲得新身分至1994年發生的事情，當時約39歲的普里姆羅斯、以盜用名字福特的身分，加入海岸警衛隊，假身分的年齡約為27歲。

被控竊取德州過世孩童身分的夏威夷夫婦，住在檀香山郊區，社區相當安靜。(美聯社)

根據法庭紀錄，夫婦兩人以假名申請並收到多本護照。但在1999年，普里姆羅斯用他的法定姓名獲得護照，同時持有以福特為名的護照。他一直在海軍警衛隊服役至2016年。檢察官指出，他被要求須報告任何海外旅行，但調查發現，他並未報告多次旅行加拿大，但報告其他國外旅行。

這對夫婦住在檀香山郊區，鄰居說他們沉默但友善。聯邦調查局在搜索房屋並拍照時，驚動了安靜的街區。1968年失去三周大女兒的蒙塔吉(John Montague)，對有人使用他女兒名字生活如此長時間，感到驚訝。91歲的蒙塔吉說，他仍對已發生的事不敢置信，就讓孩子安息吧。