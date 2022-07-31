達拉斯房價飆 地價稅跟著漲 居民反倒被迫賣房

達拉斯晨報報導，達拉斯縣房價 一直漲，許多人看見地價稅帳單，大呼吃不消。

2013年，該縣居民拉米瑞茲（Connie Ramirez）繼承父親位於Trinity Groves房屋時，房價不到8萬元，今年不得不以17萬4000元賣掉。她說，這幾年地價稅從650元上漲至7000元，「雖然捨不得賣屋，但我負擔不起地價稅。」

達拉斯縣中央估值局日前公布年度稅收估算，顯示去年房地產 市值平均飆升24.5%。

全縣範圍內的商業地產價值，從2020年的1510億元，躍升至今年1800億元。

達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區房地產在全國屬於頂級市場，平均房價中位數為42萬5000元。

根據最新的標準普爾CoreLogic Case-Shiller指數報告，5月分該地區房價同比增長30.8%，只有坦帕（Tampa）和邁阿密漲幅高於該地區。

地價稅由房地產當時價值決定，縣政府和學區等稅務機關，按地產價值一定比例徵稅。至9月分，城市等各稅收單位確定新稅率，以符合近期旨在抑制地價稅增長的州法，但專家稱，大多數地價稅單仍會上漲。

達拉斯縣31個城市中，大多數平均地價增長為11%至25%。非縣屬地和達拉斯市平均漲幅為18%。

達拉斯縣南部許多周邊城市，市值增長超過20%。

格倫岡（Glenn Heights）市府經理霍爾（David Hall）說，從某些情況來看，房價上漲對一些人而言，他們需繳納更多稅，某些情況下可能負擔不起。

他所在的城市地產市值增加34%，居民收入中位數為7萬2695元。

他說，過去十年平均房價翻了一番，在州法下，該市稅收有年增長3.5%限制，不會像人們預期那樣，從市值增加中大幅受益。

一些政府提供適度減免。達拉斯縣在2008年免稅額基礎上，增加3萬1000元地價減免，老人和殘疾房主提高到6萬9000元。該縣對35萬平均房價徵收638元地價稅。

隨著聯邦利率上調和經濟衰退聲浪不斷，一些房地產專家表示，達拉斯-福和市住房市場開始降溫。根據德州 農工大學德州房地產研究中心，和北德州房地產資訊系統數據，6月分當地銷售額，比去年下降8%。