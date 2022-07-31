我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

達拉斯房價飆 地價稅跟著漲 居民反倒被迫賣房

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，達拉斯縣房價一直漲，許多人看見地價稅帳單，大呼吃不消。

2013年，該縣居民拉米瑞茲（Connie Ramirez）繼承父親位於Trinity Groves房屋時，房價不到8萬元，今年不得不以17萬4000元賣掉。她說，這幾年地價稅從650元上漲至7000元，「雖然捨不得賣屋，但我負擔不起地價稅。」

達拉斯縣中央估值局日前公布年度稅收估算，顯示去年房地產市值平均飆升24.5%。

全縣範圍內的商業地產價值，從2020年的1510億元，躍升至今年1800億元。

達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區房地產在全國屬於頂級市場，平均房價中位數為42萬5000元。

根據最新的標準普爾CoreLogic Case-Shiller指數報告，5月分該地區房價同比增長30.8%，只有坦帕（Tampa）和邁阿密漲幅高於該地區。

地價稅由房地產當時價值決定，縣政府和學區等稅務機關，按地產價值一定比例徵稅。至9月分，城市等各稅收單位確定新稅率，以符合近期旨在抑制地價稅增長的州法，但專家稱，大多數地價稅單仍會上漲。

達拉斯縣31個城市中，大多數平均地價增長為11%至25%。非縣屬地和達拉斯市平均漲幅為18%。

達拉斯縣南部許多周邊城市，市值增長超過20%。

格倫岡（Glenn Heights）市府經理霍爾（David Hall）說，從某些情況來看，房價上漲對一些人而言，他們需繳納更多稅，某些情況下可能負擔不起。

他所在的城市地產市值增加34%，居民收入中位數為7萬2695元。

他說，過去十年平均房價翻了一番，在州法下，該市稅收有年增長3.5%限制，不會像人們預期那樣，從市值增加中大幅受益。

一些政府提供適度減免。達拉斯縣在2008年免稅額基礎上，增加3萬1000元地價減免，老人和殘疾房主提高到6萬9000元。該縣對35萬平均房價徵收638元地價稅。

隨著聯邦利率上調和經濟衰退聲浪不斷，一些房地產專家表示，達拉斯-福和市住房市場開始降溫。根據德州農工大學德州房地產研究中心，和北德州房地產資訊系統數據，6月分當地銷售額，比去年下降8%。

房價 房地產 德州

上一則

德州人語／波洛西「廉價」挺台 耍弄北京

下一則

國防部合約工夫婦 盜用德州亡童身分35年

延伸閱讀

Ramon Wu免費說明會 如何在賭城投資Airbnb

Ramon Wu免費說明會 如何在賭城投資Airbnb

外國人來美置產德州第三多 也是墨西哥人最愛之地

外國人來美置產德州第三多 也是墨西哥人最愛之地
達拉斯第一長老會教堂 遭炸彈威脅關閉

達拉斯第一長老會教堂 遭炸彈威脅關閉
射殺夫婦後盜車 達拉斯男子被捕

射殺夫婦後盜車 達拉斯男子被捕
烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包

烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包
2男在達拉斯西南部山溪地區交火 1死1傷

2男在達拉斯西南部山溪地區交火 1死1傷

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害