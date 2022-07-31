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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

德州人語／波洛西「廉價」挺台 耍弄北京

德州人語

眾院議長、總統第二順位繼承人和美國第三號領導人波洛西日前釋出，準備訪問台灣，立馬挑動美中關係和北京的敏感神經。波洛西只消動動口，還未付諸實施，北京已急得跳腳，波洛西此舉是否很「廉價」，中共則太荒謬，未免自淪為被操弄的對象。

這是波洛西第二次祭出訪台動作。今年4月10日，「台灣關係法」立法43周年，波洛西曾準備訪台紀念，無奈感染新冠病毒，取消行程。波洛西支持民主自由的台灣，應予肯定和支持。但她明顯在打「台灣牌」，中共號稱大國崛起、自信空前，竟跟隨波洛西一句話就起舞，還舞得非常起勁。

一，波洛西如成功訪台，是繼前眾院議長金瑞契1997年率團訪台後的創舉，之前副國務卿克拉奇、卸任國務卿龐培歐等都曾訪台，讓台灣受鼓舞。但台灣也應認清，人家是一石多鳥，著眼內政選舉，這種外交突破固然有鞏固台美關係的意義，但從大局看未必讓台灣受益。台灣朝野配合跟著演一演可以，切莫興奮過頭，反而傷了自己利益。

二，波洛西訪台有如「照妖鏡」，讓各種真面目現形。北京外交戰狼和愛國小粉紅上躥下跳，揚言「軍事回應」；華盛頓郵報有親中色彩的評論，勸波洛西別冒險；拜登總統不敢明白阻攔，只能說「軍方反對這時候訪台」，美軍好像很怕中共激烈反應。

三，北京戰狼如胡錫進等人提議，共軍應派戰機軍艦「護送」波洛西專機到台灣，然後馬上舉行大規模軍演，威嚇美台。美方也有人回嗆，屆時美軍應派戰機、航母打擊群保護波洛西一行，雙方大有為此不惜大幹一架的架式。為了一次訪問，這樣是不是有些荒謬？ 美中都有經濟衰退、通膨等危機，民眾切身利益重要，或政客作秀重要？

四，波洛西其實在為民主黨期中選舉居劣勢找解藥，打台灣牌就是打「反中牌」。但拜登基於三權分立，國會議長有權決定外訪行程，總統如公開反對，被共和黨扣「親中懼共」帽子將付代價。波洛西的舉動雖「時機不宜」，拜登想婉言勸止，但煞車能否踩住很難說。

五，共和黨大咖包括重量級參眾議員、前國務卿龐培歐、前眾院議長金瑞契等都支持波洛西訪台，龐培歐還說「我陪妳一起去」，中共愈強硬，美方也須強硬，大家都找不到台階下，競比美中誰更強硬。

北京不得不表態，這回卻輕不是、重也不是。太輕，波洛西真成行了，北京太失面子；太重，萬一雙方真動干戈，或讓中美敵對升溫、貿易戰加劇，北京正遇經濟壞事連環爆，習近平延任在即，如有差池必然搞砸習的聲望。

六，波洛西8月東亞行是否訪台，似未百分之百確定。深諳謀略的她只丟出一句話，就把各方搞得雞飛狗跳，實在「廉價」，且包賺不賠。美中都有人揚言要「護航」，不能因壓力屈服，但共機如真越過海峽中線，萬一再發生美中撞機，或誰打掉誰的戰機，才叫真正危機。而現在誰先叫停就輸了，這才是危機所在。

波洛西 北京 中共

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