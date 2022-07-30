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全島皆課堂 美南留台校友、新生疫後齊聚

【休士頓訊】
駐休士頓經文處7月22日舉行 2022年臺灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會、頒獎典禮及美南留臺校友會年會，吸引近50名人員出席，活動圓滿順利。 （駐休士頓經文處提供）
駐休士頓經文處7月22日舉行 2022年臺灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會、頒獎典禮及美南留臺校友會年會，吸引近50名人員出席，活動圓滿順利。 （駐休士頓經文處提供）

休士頓台北經濟文化辦事處於7月22日舉辦111學年度台灣獎學金及華語文獎學金受獎生行前說明會、頒獎典禮及美南留台校友會年會。美南地區教育部台灣獎學金(Taiwan Scholarship)、華語獎學金(HES)、優華語獎學金受獎生、學生家長及留台校友們不遠千里從各地前來聚會 ，活動近50人出席，歷時三小時，圓滿順利。

此次活動是疫情後首次以實體方式辦理，但考量受獎生及校友廣泛分布於台美不同地區及城市，辦事處特規畫可現場出席或視訊參加。教育組楊組長淑雅首先說明教育部獎學金相關規定、外國學生在台應注意事項及提供各式網站資訊；領務組同仁則詳細解說赴台簽證申辦規定，並於會後受理簽證申請表件。

美南留台校友會會長Krystal Turner偕曾受領獎學金的留台校友Hazem Saleh (雷漢森)、Jamahl Bonds (班佳孟)及Noah Weber (蔚寧)分享他們在台學習及生活經驗，並提供新生諸多實用的食衣住行建議。其中，2021年華語文獎學金受獎人Hazem Saleh於今年初返回美國，順利獲知名企業德州儀器(Texas Instrument) 聘用為供應鏈研究員及華語課講師，他表示在台灣學習使他的華語能力進步神速，從各項參訪活動及文化體驗中瞭解台灣社會多元的面向以及對於工作的專注執著，進而理解半導體產業蓬勃發展的原因。返美後良好的華語能力協助瞭解亞洲地區顧客外，也能迅速與企業在台分公司的工作夥伴即時互動，超前完成工作，收穫之豐碩遠超出預期。

2021年華語文獎學金受獎人Hazem Saleh (左)，現於知名企業德州儀...
2021年華語文獎學金受獎人Hazem Saleh (左)，現於知名企業德州儀器(Texas Instrument) 擔任供應鏈研究專員及華語課講師。 （駐休士頓經文處提供）

Jamahl Bonds於華獎受獎期間，透過實踐大學安排赴大直國中協助大手攜小手活動，獲得學校師生高度肯定，引發他續留台灣就讀碩士學程之決定。Noah Weber為密蘇里州聖路易市華盛頓大學東亞系畢業生，現在國立政治大學台灣文學研究所研修，他表示課程嚴謹並具智力挑戰，蔣渭水、賴和及楊逵等名字已充滿他的筆記本；另台灣是學習台灣歷史、文學和文化最好的地方，全島都是課堂，常赴各地田野調查，已親身走訪在台南的國立台灣文學館、高雄左營眷村文化園區及有豐富台北文物史料的大稻埕，對於台灣的文化底蘊深有所感。另大力推薦花蓮太魯閣國家公園鬼斧神工的自然景觀是全球之最。

駐休士頓經文處處長羅復文在行前說明會上致詞。（駐休士頓經文處提供）
駐休士頓經文處處長羅復文在行前說明會上致詞。（駐休士頓經文處提供）

駐休士頓經文處處長羅復文致詞時除恭喜新生獲獎，歡迎舊生「回娘家」，也肯定台美關係法43年為台美雙邊文化教育合作帶來有益學生的交流，同時期許留台校友在世界舞台發光發熱，並為台美持續友好關係盡心力。羅復文一一頒發受獎證明予本年度受奬生，並與全場來賓親切互動，現場掌聲不斷，氣氛熱絡。

駐處所在之哈里斯郡(Harris County) 郡政委員Jack Cagle頗為重視及感謝台灣教育部提供的獎學金，促成多元文化交流、協助青年專業及國際化發展，特請社區關係特助Bradley Mushinski代表頒發文告，祝賀留台校友會年會順利成功，校友會副會長Hazem Saleh及Alissa Guerrero欣喜代表接受。

教育組會後介紹文藻外語大學與聖湯瑪斯大學與合作成立的華語中心及其課程；邀請教育部選派赴萊斯大學的華語教師徐瑋儷亦到場，與受獎生們對話；另密西西比學院台灣優華語計畫主持人Mei-Chi Piletz國際長於線上介紹學生赴台學習經驗，進一步促成提升美南地區華語學習風氣。

值得一提的是，活動餐敍時間同時進行台灣小吃巡禮，處長羅復文特別指示準備台式鹽酥雞、珍珠奶茶及鳳梨酥讓與會人士嚐鮮，讓留台校友們回味台灣味，在場人士讚不絕口。

駐休士頓經文處處長羅復文（右七）參加美南留臺校友會年會。（駐休士頓經文處提供）
駐休士頓經文處處長羅復文（右七）參加美南留臺校友會年會。（駐休士頓經文處提供）

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