台留學生屢遭騙 經文處偕休士頓警局辦防詐講座

駐休士頓經文處長羅復文與休士頓警察局長Troy Finner(中立者)共同宣導詐騙之防制。 (駐休士頓經文處提供)

近年各項詐騙 在全球各地區日益猖獗,手法推陳出新,已知有許多台灣留學生深受其害,且遭騙金額屢創新高,影響留學計畫甚鉅。為再次促請學生及旅外國人加強注意防範,駐休士頓 台北經濟文化辦事處特別與休士頓警察局(Houston Police Department)合作,於2022年7月19日在市警局總部為台灣留學生辦理防範詐騙講習。

活動當日休士頓警察局局長Troy Finner偕副局長Larry Satterwhite及幕僚長Hector Garcia親自到場,與大休士頓地區的台灣學生會代表互動。該局金融犯罪調查專家Mike Burton警官及隨機槍擊防治講師Stephen Daniel,針對電話詐騙及大規模槍擊事件提供具體的案例及防制措施。共有來自萊斯大學 (Rice University)、休士頓大學(University of Houston)、貝勒醫學院 (Bayor College of Medicine)、德州大學健康科學中心公衛學院 (UT Health Science Center at Houston)、德州大學生物醫學資訊所(UT Health School of Biomedical Informatics)及德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所(The University of Texas MD Anderson UT Health Graduate School of Biomedical Sciences)等校的台灣學生會代表出席。

駐休士頓辦事處羅復文處長提醒同學,在留學期間專心課業之餘,更要小心注意自身及財物安全,隨時注意周遭環境,不輕易相信陌生電話,不隨意提供個人資料,也不要匯出款項。辦事處除精心製作數百張防詐騙宣導小卡發送給台灣學生會代表,請他們將宣導卡片及參與講座所學習到的資訊一起分享給各校的台灣同學,亦邀請德州大學達拉斯分校(UT-Dallas)台灣學生會拍攝防詐騙宣傳影片,將案例以類戲劇方式呈現,淺顯易懂。影片已上傳網站,歡迎隨時點閱:https://youtu.be/025oxaxsiNE

駐處教育組楊淑雅組長表示,教育部 國際及兩岸教育司非常重視海外留學生的生活及安全,已特別彙整海外各國常見詐騙手法、預防的要訣 (一聽、 二掛、 三查)及後續如何處置,並製成懶人包,希望透過各界共同加強宣導,杜絕詐騙。懶人包亦已放置於駐休士頓教育組網站,希望各界下戴轉發: https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/43/relfile/8959/85302/60e5c684-7fa9-4e11-8204-078c480febd3.pdf 。