小學槍案當天 艾伯特沒取消選舉活動 還赴支持者家募款

圖為艾伯特5月29日前往烏瓦德羅布小學致意。（美聯社）

烏瓦德羅布小學5月24日發生槍擊案後，德州 州長艾伯特並未取消既定的競選募款活動，已然引發爭議，沒想到媒體最近掌握新的細節，顯示艾伯特竟然還以「順路回奧斯汀」為由，在Huntsville的私人宅邸待了三小時，並且可能募得5萬元 。

對於Huntsville在奧斯汀以東150哩處，「順路」之說並不合理，艾伯特的選戰發言人Renae Eze表示，艾伯特當天一直都在關心烏瓦德的情勢，與總統、國土安全部 長、相關人士都保持聯絡，但因為要趕回奧斯汀處理公務，所以隔天才到屋瓦德。

Renae Eze話鋒一轉，開始批評選戰對手歐洛克，稱對方在臉書 大打宣傳戰，利用烏瓦德的悲劇幫自己募款。歐洛克的發言人Chris Evans則說，他們的貼文只提到追思活動，並希望民眾參加「Protect Texas Kids」大會。

另外，媒體取得的艾伯特行程紀錄顯示，他在5月24日當天是搭長期支持者Ricky Baker的包機抵達Huntsville，降落時間為下午4時52分，然後到了兩哩外的支持者私宅，直到晚間7時47分才離開。根據選戰申報金額，艾伯特在Huntsville可能募到5萬元競選經費，這還不包括餐點與派對費用的6900元。