我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

小學槍案當天 艾伯特沒取消選舉活動 還赴支持者家募款

編譯組／綜合報導
圖為艾伯特5月29日前往烏瓦德羅布小學致意。（美聯社）
圖為艾伯特5月29日前往烏瓦德羅布小學致意。（美聯社）

烏瓦德羅布小學5月24日發生槍擊案後，德州州長艾伯特並未取消既定的競選募款活動，已然引發爭議，沒想到媒體最近掌握新的細節，顯示艾伯特竟然還以「順路回奧斯汀」為由，在Huntsville的私人宅邸待了三小時，並且可能募得5萬元 。

對於Huntsville在奧斯汀以東150哩處，「順路」之說並不合理，艾伯特的選戰發言人Renae Eze表示，艾伯特當天一直都在關心烏瓦德的情勢，與總統、國土安全部長、相關人士都保持聯絡，但因為要趕回奧斯汀處理公務，所以隔天才到屋瓦德。

Renae Eze話鋒一轉，開始批評選戰對手歐洛克，稱對方在臉書大打宣傳戰，利用烏瓦德的悲劇幫自己募款。歐洛克的發言人Chris Evans則說，他們的貼文只提到追思活動，並希望民眾參加「Protect Texas Kids」大會。

另外，媒體取得的艾伯特行程紀錄顯示，他在5月24日當天是搭長期支持者Ricky Baker的包機抵達Huntsville，降落時間為下午4時52分，然後到了兩哩外的支持者私宅，直到晚間7時47分才離開。根據選戰申報金額，艾伯特在Huntsville可能募到5萬元競選經費，這還不包括餐點與派對費用的6900元。

德州 國土安全部 臉書

上一則

賓州34年懸案偵破 兇手是死者老婦孫子

下一則

台留學生屢遭騙 經文處偕休士頓警局辦防詐講座

延伸閱讀

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州

質疑控槍墮胎立場 紐森轟艾伯特 加州勝德州
跨州打廣告 紐森砲轟艾伯特槍枝、墮胎議題 加州勝德州

跨州打廣告 紐森砲轟艾伯特槍枝、墮胎議題 加州勝德州
紐森德州推廣告 轟槍枝、墮胎議題 抨擊共和黨州長艾伯特立場

紐森德州推廣告 轟槍枝、墮胎議題 抨擊共和黨州長艾伯特立場
邊境危機加劇 德州州長艾伯特歸咎拜登

邊境危機加劇 德州州長艾伯特歸咎拜登
德州選舉 民主黨歐洛克募款超過現任州長艾伯特

德州選舉 民主黨歐洛克募款超過現任州長艾伯特
移民、供電、槍枝暴力…德州2州長候選人 口水戰爭選票

移民、供電、槍枝暴力…德州2州長候選人 口水戰爭選票

熱門新聞

范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

2022-07-27 02:14

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回