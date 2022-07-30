中華文化服務中心 中文學校秋季班開始報名

中華文化服務中心中文學校2022年秋季班，將於8月20日（星期六）開學，即日起開始接受網絡報名註冊，網址是www.ccchouston.org/Chineseschool/fall。

中華文化中心中文學校是休士頓 地區成立40多年且頗具規模的中文學校，目前為兒童四歲半以上及青少年開設學前班至第十冊繁簡體中文，成人初級至進階班課程，新開數學班有代數、幾何課招收6-10年級學生。另有書法 課（招收10歲以上青少年及成人，無學習中文經驗者亦可報名）、鋼琴課及成人韻律等才藝課程。 此外還有一對一的中文課，方便各種程度的個別學習需求 。

中文學校課程內容除了課本學習，也安排學生參加台灣的幾所大學線上文化課，更是年年參加僑委會舉辦的「海外正體漢字文化節」的學藝競賽，大大提高了學生的學習興趣和學習成果。

值得一提的是學校的家長會PTO，學期中都會配合中美節日舉辦相關活動和美食 品嚐，讓師生家長增進彼此互動和交流，凝聚向心力。

2022秋季班學生將回到學校實體上課。網路註冊和繳費手續方便,操作簡單節省時間。歡迎對中文有興趣的成人和青少年，加入中華文化中心中文學校的行列認識中華文化和語言。

報名網址：www.ccchouston.org/Chineseschoolfall，中華文化服務中心地址： 9800 Town Park Dr., Houston, TX 77036，聯絡電話： 713 -271 -6100 ext.160 莊校長。