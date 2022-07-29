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夏季中文教師研習會 逾千人參與

封昌明
2022年夏季教師研習會四場講座，有千人參與。（孟敏寬提供）
2022年夏季教師研習會四場講座，有千人參與。（孟敏寬提供）

休士頓訊】由中華民國僑委會贊助，達福地區中文學校聯誼會所舉辦的2022年四場夏季教師研習會於7月23日畫下句點。此次參與老師來自世界各地，大家求知若渴，希望能在講習中吸取教授們的經驗，充實自己未來的教學内容。

今年聯誼會邀請到三位優秀大師級的中文教授來授課，包括第一場次的劉亮吟博士，他曾經在2020暑假擔任過研習會的授課老師，深受學員老師們的喜愛，這次再度邀請她針對文化課程教學做分享。第二位是顧百里教授 ，他不僅在台灣擔任過在臺協會華語學校校長，更是美國國務院外交學院亞非語文系主任，對中文教學或是對中文老師的期許，都有獨到之處。第三位是陳琦老師，她使用圖表的表達方式，引導孩子在語言學習上的聯想及比較，以增進語言技能、文化認證等思維。研習會於7月22、23日舉行，場場精彩，全部參與人數超過千人，可見老師們對中文教育的教學理念與技巧的需求。

第一場劉亮吟老師的故事引導，帶大家走回歷史，讓學員看到歷史的璀璨，聽到先賢的做人精神。第二、三場的顧百里教授，以學貫中西的專精，貢獻人群的人生觀，分享了【教授華語的41個要點及有效策略】的精華，他同時也以漢字的喪鐘是否已經敲響了？是否在150年後我們的子孫對中文的漢字只會拼音了的提醒，深深地以一個外國人的角色，替華文教育擔心，不僅建議如何教授中文，更讓學員深思未來中文的走向。陳琪老師使用【圖表在語言學習中的運用】，來開闊孩子學習中文的另一片天。

達福地區中文學校聯誼也安排了駐休士頓臺北經濟文化辦事處教育組楊淑雅組長，介紹教育部協助有興趣赴美教授中文的老師或有意赴美從事中文教育工作者的管道或方式，並安排了休斯頓華僑文教活動中心陳奕芳主任，介紹海外華語文教師進修教育學分計劃等兩場座談，因爲有平臺，所以有機會，因爲有機會，所以有傳承，讓有志於中文教育的老師們都有所獲。

達福地區中文學校聯誼會指出，好的教育，是一個家庭最好的風水，我們要教活的書，不要死的書；要真實的書，不要假的書；要動的書，不要靜的書；要用的書，不要讀的書。

總起來說，教學要以生活為中心，才能融合不同語言、文字文化等進入生活。經由老師們用心的在語言或文化上教學，將來定能將中華文化優秀的精髓傳遍萬國九州。若有任何疑問，歡迎來電：達福地區中文學校聯誼會會長孟敏寬(469)789-6858。

陳琪老師使用「圖表在語言學習中的運用」教授中文。 （孟敏寬提供）
陳琪老師使用「圖表在語言學習中的運用」教授中文。 （孟敏寬提供）

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