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兩年前遭割耳截尾後丟棄小貓 現況有喜有悲

【聖安東尼奧訊】
小貓叫「機槍手」(Gunner)，已被好心人領養。（San Antonio Humane Society）
小貓叫「機槍手」(Gunner)，已被好心人領養。（San Antonio Humane Society）

2020年一隻小貓被人割掉雙耳和尾巴後丟棄，那則新聞刊出後引發眾人公憤與同情，最近有人詢問那隻貓的下落，專欄作家凱西羅森索(Cathy M. Rosenthal)21日宣布令人欣喜的消息，而且這隻貓現在有一個響亮的名號。

克利斯多福保羅(Christopher Paul)最近致函聖安東尼奧快訊報，他表示兩年前他讀到那隻小貓的悲慘故事時，以一個大男人也忍不住痛哭流涕，憤恨那個殘酷的虐貓惡人，他心想是什麼樣的喪心病狂會用那麼殘酷的手段對待無辜的小動物？兩年來他對那隻貓念念不忘，想知道那隻貓最後是否得到良好歸宿。

生活型態版(Lifestyle)的作家凱西於是向聖安東尼奧人道協會(San Antonio Humane Society)詢問，該協會取得領養者的同意，讓凱西前往探望那隻貓。其實當那篇新聞刊出後不久，麗莎與約翰麥特卡夫(Lisa and John Metcalf)就把那隻無耳無尾的小貓領養了，當時那隻小貓叫「機槍手」(Gunner)，牠的體重還不到一磅。

麥特卡夫伉儷是愛貓人，他們當時已經養了許多隻貓，其中一隻叫「洛姬」(Loki)，那是「雷神索爾電影系列」(Thor movie franchise)裡的一個角色，於是夫婦倆人把那隻小貓改名為「索爾」(Thor)，讓牠用這個極為響亮的名號擺脫牠那可憐受虐的過去，而這兩隻貓竟然成為形影不離的好朋友。

不過夫婦倆也發現「索爾」有相當嚴重的健康問題，獸醫認為「索爾」可能會因而早逝，夫婦倆只能盡力讓牠多過些快樂的日子。麥特卡夫伉儷是退休人士，他們經常去做義工，而因為領養「索爾」的因緣，約翰現在每周在聖安東尼奧人道協會服務五天，每天四個小時，他們是人類善良的典範，看到他們的行動就讓人覺得人間有溫暖。

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