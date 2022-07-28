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德州發跡的「藍鐘」冰淇淋 被評為「九爛」之一

【休士頓訊】
藍鐘冰淇淋。（取材自藍鐘冰淇淋臉書）
藍鐘冰淇淋。（取材自藍鐘冰淇淋臉書）

創始於德州布倫罕市(Brenham)的藍鐘冰淇淋(Blue Bell Ice Cream)已有115年悠久歷史，23日(周六)刊出的一篇文章中，食評家史蒂芬約翰(Steven John)把藍鐘列為「九爛冰淇淋」中的一個。

炎熱的暑期中，吃一碗冰淇淋是許多人認為最大的享受。布倫罕位於休士頓西北郊區，藍鐘公司從1907年創立至今已有一個多世紀，剛開始只製作奶油(butter)，幾年後開始製造冰淇淋，等冰淇淋的業績大增之後，改成只做冰淇淋。最初的幾十年，它所生產的冰淇淋只在布倫罕銷售，到1960年代以後才賣到休士頓市以及其他德州地區，1989年開始銷售到外州，產量也跟著大增，並且也在外州開設工廠，成為美國最大的冰淇淋製造商之一。

食品雜誌「Eat this, not that!」23日刊出的文章中，史蒂芬約翰把藍鐘和另外八家冰淇淋品牌，同列為使用「最低品質材料」(lowest quality ingredients)製作出的最爛冰淇淋，作者認為好的冰淇淋是只用牛奶、鮮奶油(cream)和糖製作的，但藍鐘為了節省成本，放進一大堆化學劑，譬如用纖維素膠(cellulose gum)和蔬菜膠(vegetable gums)作為黏稠劑(thickening agents)，並大量使用對健康有害的食物澱粉(food starch)和人工色素(artificial colors)等，他建議消費者不要吃那九種品牌的爛冰淇淋。

2015年是藍鐘公司命運的轉折點，它所生產的冰淇淋造成一連串的食物中毒事件，衛生單位追蹤出是冰淇淋遭李斯特菌(Listeria)汙染的結果，最後有三宗死例與13宗病例歸咎於藍鐘。2020年德州大陪審團(grand jury)對2015年時擔任總裁的保羅克魯斯(Paul Kruse)提控電匯詐欺(wire fraud)與陰謀(conspiracy)罪名，他的審判庭將於近日內在奧斯汀開庭。

德州 休士頓 蔬菜

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